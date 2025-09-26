Riparte la stagione agonistica del Comitato FISI Calabro Lucano con il 5° Skiroll Cup Monte Gimmella, domenica 28 settembre a partire dalle 10.30, lungo la strada provinciale Castelsilano-Monte Gimmella, alle porte di San Giovanni in Fiore.

La competizione, valevole per l’assegnazione dei titoli di campione regionale di skiroll in Tecnica Libera in salita, dà il via all’intensa stagione interregionale di skiroll del CAL che proseguirà domenica 5 ottobre con il 5° Skiroll Cup Terranova di Pollino di Tecnica Classica in salita, e successivi appuntamenti a Camigliatello, Rotonda e Cotronei, senza dimenticare la partecipazione al Criterium Interappennico di metà ottobre a Pescocostanzo (AQ).

Una sfida fra i fondisti degli sci club della Calabria e della Basilicata che tuttavia non hanno mai interrotto il percorso di preparazione atletica teorica e pratica in virtù della loro presenza ai raduni organizzati dalla Federazione sotto la guida di Tommaso Tamburro, allenatore della nazionale junior, e dei tecnici del CAL.

La gara, valevole per l’assegnazione dei titoli di campione regionale di skiroll in Tecnica Classica in salita, è aperta a tutte le categorie – U8 m/f, U10 m/f, U12m/f, U14 m/f, U16 m/f, GSM e GSF – con partenza individuale e percorso differenziato fino alla lunghezza massima di 5,5 km.

L’organizzazione è a cura dello sci club Montenero di San Giovanni in Fiore in condivisione con il Comitato FISI Calabro Lucano.

Lo skiroll, da disciplina preparatoria per lo sci di fondo, vanta oggi numeri importanti ed è diventata una delle discipline di punta della FISI, come dimostrato dal successo ottenuto dalla terza tappa della World Cup svoltasi a Roma il 16 e 17 settembre scorsi, complici gli scenari straordinari del Colosseo e di Caracalla.