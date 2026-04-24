L’arte perde un uomo davvero speciale, un visionario che sapeva guardare oltre certi confini e allargare gli orizzonti della sua ispirazione e della sua creatività.

La morte di Alessandro Mazzitelli, del Maestro Mazzitelli, lascerà un vuoto enorme a Catanzaro (sua città natale che gli ha dato l’estremo saluto ieri), in Calabria e non solo. Perché le sue opere sono state in grado di varcare anche i confini regionali e hanno aperto scenari nuovi e imprevedibili, dettati dal puro genio di chi guarda il mondo con occhi diversi e con prospettive mai immaginate.

Fu il caso, sicuramente, della “sua” Land Art che, grazie alla collaborazione dei suoi studenti del liceo artistico, trasformò la Sila catanzarese in una sorta di grande quadro in cui la tela era rappresentata dalla natura incontaminata e i giganteschi pini “fasciati”, come in un abbraccio amorevole, da lunghissimi fogli di carta srotolati a contrasto con il meraviglioso verde silano.

Un innovatore e un testimone di una rottura artistica con la tradizione statica da cavalletto, in favore di una dinamicità frizzante e fervida che abbracciava le nuove correnti americane di fine anni ’60. Così nascono anche i Dragging-Drape, ovvero opere realizzate con tessuti e stoffe rimaneggiate, presentate alla fiera internazionale d’arte di Bari.

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Il nostro incontro con la moglie, Apollonia Nanni, intervistata qualche tempo fa, a sua volta artista e vera e propria divulgatrice dell’arte del Maestro, ci ha aperto un universo di straordinaria bellezza e di amore immenso per un uomo, non più fatto solo di materia, ma trasfigurato in una sorta di fonte inesauribile da cui attingere bellezza, ispirazione e amore per le cose del mondo che si rendono fruibili in una nuova dimensione.

Le orme di Alessandro Mazzitelli seguite dal figlio Fabio, rappresentano un continuum importante, tangibile che permetteranno al grande artista scomparso di continuare a vivere nelle sue opere.

Un ultimo pensiero per Mazzitelli docente. E la testimonianza di cosa abbia rappresentato per i suoi studenti l’abbiamo potuta scorgere raccontando di una bellissima mostra del M° Mario Naccarato (nella foto in evidenza con Alessandro Mazzitelli) sempre a Catanzaro nel 2025.