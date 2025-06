Avis Calabria lancia una nuova campagna estiva a favore della donazione del sangue e plasma: il messaggio di solidarietà passa anche attraverso la borraccia eco-sostenibile. Si sono appena concluse le riprese per il nuovo video della campagna di comunicazione estiva di Avis Calabria, un’iniziativa che punta a sensibilizzare le nuove generazioni sulla fondamentale importanza della donazione del sangue e del plasma. Un messaggio chiaro e trascinante che vede il coinvolgimento di chi, da anni, svolge il ruolo di volontario all’interno dell’Associazione, diventando oggi una guida esperta per il futuro dell’Avis e per una causa di vitale importanza.



La campagna mira a raccontare la necessità di coinvolgere i giovani nella donazione di sangue e plasma, mettendo in evidenza come il supporto e la testimonianza di chi è già attivo da tempo in Avis possano fungere da esempio e spinta per le nuove leve. I volontari storici, con la loro esperienza, sono oggi una risorsa preziosa, non solo nel sostegno materiale, ma anche nella trasmissione dei valori e delle pratiche legate alla donazione. Un passaggio di testimone che garantisce la continuità dell’Associazione e la sicurezza di avere sempre nuove leve pronte a impegnarsi per una causa così importante.



In un mondo che cambia velocemente, la solidarietà non passa mai di moda, e l’invito è a rinnovare quella “cultura della donazione” che, grazie anche ai volontari storici, ha dato vita a un movimento che, ogni anno, salva migliaia di vite.

Con questo nuovo progetto, Avis Calabria non solo risponde alla crescente domanda di sangue e plasma, ma si impegna anche in un cambiamento culturale, invitando i giovani a sentirsi parte di una comunità che fa la differenza, giorno dopo giorno.

La campagna, quindi, non è solo un invito a donare, ma anche uno stimolo a diventare parte di un movimento che non solo salva vite, ma che contribuisce anche alla crescita di una società più solidale e attenta. La donazione del sangue e del plasma è un gesto semplice, ma dalle implicazioni immense, e Avis Calabria, con questa campagna, punta a rafforzare il legame con i giovani, trasmettendo loro l’importanza di questo gesto, che, ogni anno, fa la differenza per migliaia di persone.



L’elemento simbolico della campagna è la borraccia personalizzata che verrà consegnata ai giovani che si avvicineranno per la prima volta alla Donazione di Sangue o Plasma. Un gesto che unisce l’importanza della solidarietà con il rispetto per l’ambiente: la borraccia, infatti, porta con sé uno slogan che racchiude tutto il messaggio di Avis Calabria: “Disseta la vita…Vieni a Donare”. Un invito non solo a fare del bene al prossimo e a contribuire alla protezione dell’ambiente, riducendo l’uso della plastica.

Le borracce, brandizzate con il simbolo di Avis Regionale Calabria e delle 5 provincie calabresi, saranno un segno tangibile di un impegno a lungo termine, che va oltre la singola donazione. Ogni dono di sangue o plasma, infatti, è un atto di generosità che si trasforma in un segno di speranza per chi ne ha bisogno.

Il successo di questa campagna è frutto di un lavoro di squadra, che ha visto coinvolti non solo i giovani del servizio civile e della Consulta giovani di Avis, ma anche membri storici dell’Associazione. Una menzione speciale va al Presidente Regionale, Franco Rizzuti, che ha creduto fermamente nel progetto, a Salvatore Cavallaro e al Segretario di Avis Regionale, Katiuscia Mastroianni e a Franco Pietro Parrottino di Avis Nazionale.



La partecipazione, l’entusiasmo e la solidarietà sono stati i veri protagonisti di questa campagna, che avrà sicuramente un impatto positivo nelle comunità e nelle coscienze di molti, non resta che attendere a breve l’uscita del video ma intanto l’invito è chiaro: “Disseta la Vita…Vieni a Donare”, non solo sangue e plasma, ma anche un po’ di speranza per chi ha bisogno, perché ogni donazione è un atto di vita!