Anche in tempi di pandemia, la Città di Sersale non rinuncia alla magia dei mercatini di Natale: sintesi mirabile di creatività ed operosità.

La manifestazione natalizia è in agenda per sabato 18 e domenica 19 dicembre 2021 e si terranno dalle ore 15 nell’area del Centro di informazione turistica. L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, è promossa dall’Amministrazione comunale, sindaco Salvatore Torchia, in sinergia con l’attivissima Pro-loco dell’instancabile presidente Alessandro Galeano, dell’associazione Sersale sì e dei volontari del servizio civile. Tutto lascia preludere a una manifestazione che sa aggregare nel rispetto delle normative anticovid perché i promotori sono fatti cosi: o le cose le fanno bene o non le fanno proprio.

Dopo gli organizzatori, i tanti contenuti: mostra artistica dei bambini, letterine di Babbo Natale, stand enogastronomici e oggettistica, animazione dei bambini e musica live.

I mercatini di Natale di Sersale sono sostenuti da ben ventidue Official partner: Piastredil di Roberto Scumace, Ennepieffe, Francesco Capellupo Global family banker, pizzeria cucina tipica e paninoteca da Serafino, Gommista scalise Giacomo, pizzeria casa Grande, Guzzetti Autolinee, Contè supermercati, Royal carni, la Riserva Bar, serramenti di Antonio Scarpino, MAR Antincendio, Ottica medica di Giuseppe Rijillo, Sirian drink, bar Veneto, Parafarmacia Maria Stefania Pingitore , Dollar cenber, ristorante pizzeria l’Aurora, pastificio Giulia, scacco Matto di Mario Rizzuti, Agricolmarket, marmi e graniti di Vincenzo Catanzaro.

Quando le tradizioni incontrano entusiasmo e saper fare, gli esiti non deludono le aspettative.