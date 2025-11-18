TAVERNA (CZ) – Preparatevi a un’esperienza immersiva che risveglierà tutti i sensi: il 29 novembre 2025, la pittoresca cittadina di Taverna, cuore della Valle dell’Alli, si trasforma nel palcoscenico di “Saperi e Sapori”, un evento straordinario ideato per celebrare e riscoprire l’anima più autentica del territorio. Non è una semplice visita, ma un vero e proprio viaggio multisensoriale che unisce in modo indissolubile l’eccellenza artistica con le radici più profonde della tradizione culinaria locale. L’Esperienza del Gusto: L’itinerario inizia in modo conviviale, deliziando il palato con gli autentici “Sapori” della Valle dell’Alli. I partecipanti saranno protagonisti attivi in un esclusivo laboratorio di cucina pratico, riscoprendo le antiche ricette della Presila Catanzarese. Sotto la guida di esperti locali, si sveleranno i segreti per preparare e poi degustare piatti che sono veri e propri racconti di storia e passione. L’Esperienza della Conoscenza: Sulle Orme del “Cavaliere Calabrese” culmina con la scoperta dei “Saperi” che hanno reso Taverna celebre nel mondo: l’eredità artistica dei fratelli Mattia e Gregorio Preti. Mattia, noto come il “Cavaliere Calabrese”, è uno dei massimi esponenti della pittura barocca italiana. I partecipanti saranno condotti in una visita esclusiva e suggestiva che prevede:

•⁠ ⁠Visita guidata al Museo Civico e nelle chiese cittadine.

•⁠ ⁠L’emozionante e moderna esperienza immersiva nel Museo Digitale Mattia Preti Experience.

Il menù esperienziale include autentiche delizie come:

•⁠ ⁠Salumi e formaggi locali.

•⁠ ⁠Provaturu, Frisuli e Mperrettati con il sugo “Ntramata” (a base di vari pezzi di maiale).

•⁠ ⁠Secondi robusti come Ficatu e cipudda (fegato di maiale con cipolla di Tropea), Salsicce con patate e peperoni e Surache e coriedda.

•⁠ ⁠Per concludere, il dolce tipico Buccunotto di Taverna e l’irrinunciabile aroma delle Caldarroste o castagne mpurnate, il tutto con la degustazione del digestivo locale, l’Amaro Eremita.

Sarà un’occasione rara per ammirare da vicino i capolavori che hanno plasmato l’identità culturale della Calabria, toccando con mano la storia e il genio creativo che affonda le sue radici proprio in questo territorio. Un’occasione unica per vivere la Valle dell’Alli “Saperi e Sapori” non è solo un evento, è un invito a vivere e sentire la Valle dell’Alli attraverso i suoi elementi più unici: la sua arte maestosa, la sua storia profonda e la sua cucina ricca e genuina. È l’equilibrio perfetto tra cultura e piacere, conoscenza e convivialità.

Non perdete l’occasione di vivere questa giornata indimenticabile, un vero e proprio regalo per i vostri sensi! Per Informazioni e Prenotazioni: Per tutti i dettagli sull’itinerario e per assicurarsi un posto in questo affascinante viaggio tra arte e gusto, visitate la pagina ufficiale dell’evento: https://www.valledellalli.it/events/saperi-sapori-food-experience/