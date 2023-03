In particolare dalla struttura commissariale sono stati inviati all’attenzione dell’Asp 26 curricula da vagliare per verificare se tra i professionisti cubani vi siani specialisti di cui vi è urgente bisogno nei presidi della provincia di Catanzaro. In queste ore, dunque, è in atto un’analisi dell’incrocio fra domanda e offerta sanitaria per capire se, dove e in che termini immettere in servizio il contingente cubano.