In una delle cornici più affascinanti del Mediterraneo, il prestigioso Grande Hotel San Pietro ha ospitato, nei giorni scorsi, il tradizionale Cocktail di Gala dei Nations award, l’evento enogastronomico che precede la celebre cerimonia di premiazione al Teatro Antico di Taormina.

Protagonista della serata: la Calabria straordinaria e in particolare SalCal – Salumi Calabresi, azienda simbolo dell’artigianalità Made in Calabria, che ha saputo conquistare palati internazionali e cuori illustri del mondo del cinema.

Tra i profumi della ‘nduja, della salsiccia, della soppressata classica e delle eccellenze del suino nero, pancetta e guanciale, gli ospiti hanno potuto degustare il meglio della tradizione calabrese, sapientemente offerta dai maestri salumieri di SalCal, realtà con sede nella zona industriale di Piano Lago – Figline Vegliaturo (CS).

“Produrre salumi non è solo trasformare carne, è un atto d’amore per la propria terra”, dichiara con orgoglio Fabio Presta, amministratore dell’azienda che da anni è punto di riferimento per chi cerca genuinità, qualità delle materie prime e rispetto della tradizione.

L’evento, dedicato alle eccellenze gastronomiche dell’isola e del Sud Italia, ha fatto da elegante anteprima alla cerimonia dei Nations Award, dove sono stati celebrati quattro grandi maestri del cinema contemporaneo: Luc Besson, Terry Gilliam, Emir Kusturica ed Enrico Vanzina.

Alla serata hanno preso parte anche importanti personalità istituzionali, tra cui il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e Matilde Siracusano, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, che hanno espresso grande apprezzamento per la qualità e l’identità portata in alto dall’azienda calabrese.

La Calabria si conferma protagonista: una terra da assaporare, conoscere e celebrare.