In occasione del 40^ Anniversario dell’Istituzione del Fondo Edifici di Culto, si terrà a Taverna sabato 20 Dicembre, nella Chiesa di San Domenico, a partire dalle ore 10,30, un convegno sul tema “Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio del F.E.C”
Seguiranno i saluti del Sindaco del Comune di Taverna, Sebastiano Tarantino; del Prefetto di Catanzaro, Sua Ecc.za Dott. Castrese De Rosa; il Direttore Centrale degli Affari di Culto, Prefetto Alessandro Tortorella; l’Arcivescovo della Diocesi di Catanzaro/Squillace, Mons. Claudio Maniago e il Presidente della Regione Calabria, On. Roberto Occhiuto;
Durante la mattinata interverranno, inoltre, il Soprintendente per le Province di Catanzaro e Crotone, Dott.sa Stefania Argenti; il Direttore del Museo Civico, Prof. Giuseppe Valentino; l’Assessore alla Cultura del Comune di Taverna, Clementina Amelio;
Concluderà i lavori, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’interno, On. Wanda Ferro.