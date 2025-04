Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa e in Italia, ha accolto oggi (3 aprile) l’arrivo del suo secondo aeromobile basato a Lamezia, annunciando 13 nuove rotte estive (40 in totale) negli aeroporti calabresi (Lamezia, Crotone e Reggio). L’operativo record per l’estate 2025 in Calabria include anche l’aumento delle frequenze su altre 14 rotte, 4 aeromobili basati in totale (per un investimento di 400 milioni di dollari), una crescita del traffico a 1,8 milioni di passeggeri e supporto a oltre 1.700 posti di lavoro locali.

Ryanair opera nella regione Calabria dal 2000, aprendo la sua prima base a Lamezia nel 2013. La compagnia aerea ha recentemente annunciato una crescita superpotenziata per la regione, con un aumento del traffico del 50%, a seguito della decisione lungimirante del Presidente Occhiuto di abolire l’addizionale municipale, che ha sbloccato il pieno potenziale turistico della regione. L’impegno a lungo termine di Ryanair per la Calabria e Lamezia è supportato anche dalla costruzione dei primi due hangar della compagnia nel Sud Italia, presso l’Aeroporto di Lamezia, in linea con il masterplan approvato da ENAC all’inizio di quest’anno, che vedrà Ryanair investire ulteriori 15 milioni di euro a Lamezia e creare 300 nuovi posti di lavoro per la regione Calabria, inclusi ingegneri autorizzati, meccanici e personale di supporto alle attivita’ di manutenzione degli aeromobili.

L’investimento aggiuntivo di Ryanair di 100 milioni di dollari (equivalente a 1 nuovo aeromobile basato) a Lamezia garantirà oltre 220 voli settimanali su 22 rotte, incluse 5 nuove rotte estive verso popolari destinazioni per weekend in città – Madrid, Trieste, Tirana, Bucarest, Breslavia – offrendo ai clienti di Lamezia una scelta impareggiabile e collegamenti tutto l’anno alle tariffe più basse d’Europa. L’operativo estivo 2025 di Ryanair prevede anche 13 rotte a Reggio, incluse 7 nuove per Londra Stansted, Parigi Beauvais, Bruxelles Charleroi, Francoforte Hahn, Milano Malpensa, Pisa e Katowice, e 5 rotte totali a Crotone, inclusa 1 nuova per Düsseldorf-Weeze.

Per celebrare l’arrivo del nuovo aeromobile basato a Lamezia, Ryanair ha lanciato una promozione limitata con tariffe a partire da soli €19,99 per viaggi fino alla fine di giugno, disponibile solo su ryanair.com (soggetto a disponibilità).

Da Lamezia, Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato:

“Ryanair è lieta di celebrare un’ulteriore crescita e ulteriori investimenti presso la nostra base di Lamezia questa estate, con l’aggiunta di un secondo aeromobile basato (+ 100 milioni di dollari di investimento), portando la nostra flotta basata a Lamezia a due aeromobili. Ryanair opera nella regione Calabria dal 2000, aprendo la sua prima base a Lamezia nel 2013. L’impegno a lungo termine di Ryanair per la Calabria e Lamezia è supportato anche dalla prima struttura di manutenzione della compagnia nel Sud Italia presso l’Aeroporto di Lamezia, che vedrà Ryanair investire ulteriori 15 milioni di euro a Lamezia e creare 300 posti di lavoro per la regione Calabria, inclusi ingegneri autorizzati, meccanici e personale di supporto.

La decisione lungimirante del Presidente Occhiuto di eliminare l’addizionale municipale ha sbloccato il pieno potenziale turistico della Regione, permettendo a Ryanair di ottenere una crescita accelerata, che include un aumento del traffico del 50%. Come parte di questa continua crescita, siamo lieti di lanciare un operativo record per l’estate 2025 in Calabria con 40 rotte in totale, incluse 13 nuove entusiasmanti rotte, l’aumento delle frequenze su altre 14 rotte, 4 aeromobili basati in totale (per un investimento di 400 milioni di dollari), una crescita del traffico fino a 1,8 milioni di passeggeri e supporto a oltre 1.700 posti di lavoro locali.”

Marco Franchini, Amministratore Unico di SACAL SpA, ha dichiarato:

“L’arrivo del secondo aeromobile basato a Lamezia e l’annuncio di 13 nuove rotte rappresentano una tappa fondamentale nel percorso di crescita che stiamo costruendo con Ryanair. Questo importante investimento rafforza ulteriormente il ruolo strategico dell’Aeroporto di Lamezia Terme come hub di riferimento nel Sud Italia e testimonia l’efficacia delle scelte strutturali e politiche introdotte per rendere la Calabria sempre più attrattiva e connessa. Siamo orgogliosi di contribuire a generare nuove opportunità di mobilità, lavoro e sviluppo per il territorio.”