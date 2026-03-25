Lamezia Terme – Nell’ambito del progetto “RIVIVERE SAMBIASE – Sentieri d’arte e cultura nel Centro Storico di Sambiase”, l’associazione AL VAGLIO aps, organizza per il prossimo giovedì 26 marzo 2026, il secondo degli eventi previsti. Si tratta di una visita guidata e dialogata delle opere d’arte nelle Chiese storiche di Sambiase. Accolti da padre Enzo Arzente, guidati da Isabella Badolato e con le descrizioni di Teresa Matera, conosceremo, tra l’altro, l’arte sacra dei pittori Colella e Fiore : un patrimonio di fede, memoria e cultura che merita di essere raccontato.

Opere seicentesche, opere pittoriche del Colelli e del Fiore, statue espressive della processione dei “MISTÌARI”, conservate nelle semplici ma bellissime architetture delle Chiese di San Francesco di Paola, SS Immacolata e Annunziata e Matrice – San Pancrazio. E questo insieme prezioso nel sancta sanctorum del prezioso centro storico sambiasino. Il nostro oro sono queste memorie.

Per l’occasione, grazie all’accordo con la Multiservizi, da Nicastro e Sant’Eufemia è previsto il trasporto gratuito per Sambiase e ritorno. Un segnale della cultura a favore dell’inclusione e della mobilità sostenibile.

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Per prenotare il trasporto pubblico gratuito scrivere una mail a alvagliosambiase@gmail.com .

Il progetto è cofinanziato dalla Regione Calabria – con risorse POC 2014/ 2020- Az. 6.8.3

Grazie alle imprese BALENO srl ed INTENDO srl che, aderendo al concetto della responsabilità sociale delle imprese, sostengono la nostra Associazione.

Paola Sergi – Presidente AL VAGLIO APS