Prima di tutto votare. Non votare è una mancanza di dovere civico. Si manca a un diritto conquistato con tante lotte. Non si esprime la propria volontà. Si resta a lagnarsi. Si ripete che le cose non vanno bene. Peggio se si resta indifferenti. Senza impegnarsi a migliorarle.

Sapendo che i diritti e le poche assistenze rimaste possono sparire del tutto.

Si voterà il 5 e il 6 ottobre, per eleggere 30 Consiglieri e il Presidente.

A turno unico, senza ballottaggio. Il candidato Presidente che avrà più voti avrà diritto a un premio di maggioranza, con almeno il 55% degli eletti.

Le schede avranno il nome dei tre candidati: Roberto Occhiuto, Pasquale Tridico e Francesco Toscano.

Roberto Occhiuto per il centrodestra, sostenuto da una alleanza di 7 liste.

Pasquale Tridico per il centrosinistra, sostenuto da una alleanza di 7 liste.

Francesco Fortunato sostenuto da Democrazia Sovrana e Popolare.

L’ Alleanza per avere dei seggi dovrà ottenere almeno l’8% dei voti validi.

Ogni sua lista dovrà ottenere almeno il 4% dei voti validi su scala regionale.

Si potrà segnare con la crocetta il solo candidato Presidente scelto.

Anche o solo su una lista che lo sostiene. Della lista si possono votare due candidati. Un maschio e una femmina. O un candidato o una candidata.

Può accadere di non essere contenti di qualche lista dell’Alleanza che si preferirebbe o di qualche candidatura.

Ogni forma di critica è legittima. Purché alla fine non si rinunci al voto e si guardi all’orizzonte delle conseguenze.

È una tornata elettorale anticipata, Un anticipo che ha preoccupato per il poco tempo a disposizione. Per la furbastra piroetta istituzionale del Presidente Roberto Occhiuto. Si è dimesso ad un anno dalla scadenza, annunciando che si sarebbe ricandidato. È Sotto inchiesta. Dichiarandosi innocente, invece di andarsi a difendere, ha pensato di anticipare una eventuale candidatura alternativa alla sua. Bistrattando le Istituzioni con quel piglio di arroganza politica che non manca a troppi moderni politicanti. Uno sotto inchiesta si dimette e basta. Non è che si ricandida. Così accadeva ai tempi della Prima Repubblica. Allora si avvertiva un certo pudore.

Non si è dimesso né per coerenza né per coraggio. Solo per convenienza. Come tutti dovremmo aver capito, temeva di restare logorato dalla sua stessa maggioranza. Lo ha ben detto l’avv. Sisto, un berlusconiano di lungo corso, dei tempi di Ruby nipotina di Mubarak.

Temeva che sarebbe stato scavalcato dall’ex Segretario nazionale della CISL. Sbarra, passato nelle simpatie della Presidente Meloni, che l’ha nominato Sottosegretario per il Mezzogiorno. Tanto basta a ricordarci per quali veri motivi ha sempre cercato scuse pur di distinguersi dalle iniziative indette dalla UIL e dalla CGIL. Non partecipando a nessuna manifestazione di lotta per la difesa delle condizioni dei lavoratori e dei pensionati.

A scanso di equivoci, auguriamo, per Occhiuto e per la Calabria, di non doverci trovare con un secondo caso Toti. Indignato ripeteva; Sono innocente, sono innocente, voglio essere ascoltato. Poi ha patteggiato!

“IO CI SONO”

Con questa semplice espressione, Pasquale Tridico ha comunicato la sua disponibilità a candidarsi come Presidente.

Quella di Tridico è una buona notizia per la Calabria.

Leggendo il suo percorso di vita, si scoprono almeno quattro fondamentali doti che lo rendono di sicura affidabilità:

1 – Si è fatto lavorando fin da quindicenne.

2 – Dove è stato si è distinto per sensibilità e capacità professionale.

3 – Negli impegni assunti ha mostrato coerenza di pensiero e azione.

4 – Non è un politico personalistico, carrierista, ma una Persona fattiva.

Se eletto, sarà un Presidente e non un Governatore.

Naturalmente dovrà ben coordinare la squadra della maggioranza. I cui eletti saranno chiamati a esercitare un ruolo attivo. Senza litigi, capaci di concordare iniziative, leggi e disposizioni guardando sempre all’interesse generale della Calabria e dei Calabresi

La Calabria ha urgente bisogno di una svolta. Meglio dire, di una rottura dei meccanismi in cui è rimasta invischiata da legislatura in legislatura. Meccanismi che hanno intaccato l’anima della popolazione, spingendola, verso comportamenti di adattanza e meno di restanza. Istituzioni comprese.

La soggezione, i bisogni, le delusioni, le promesse mancate, le difficoltà oggettive si miscelano e portano ad adagiarsi al sempre peggio.

Non c’è dubbio. In Calabria si è aggravato ogni indicatore del vivere civile.

Vengono vantati miglioramenti inesistenti. Ce lo dice l’indicatore più veritiero. Che è quello demografico.

Gl anziani aumentano. I giovani diminuiscono. Vuol dire che non vi sono spiragli di speranza di futuro. Perché nei dati, da quelli economici a quelli civili e sociali, in ogni settore, restiamo inchiodati negli ultimi posti.

La diminuzione della platea dei giovani non è dovuta alla sola denatalità. Si sta sempre più numericamente aggiungendo la partenza di migliaia e migliaia di Giovani. Vedono di non poter avere un futuro dignitoso. E se i Giovani se ne vanno, nascite non ce ne saranno.

Non c’è bisogno di competenze in Sociologia o in Statistica.

In 22 anni la Calabria ha perso circa 200mila abitanti.

Dai 2.009.623 residenti del 2002 al 1.833,953 del 2024.

Ricordiamoci che i residenti dell’ISTAT non corrispondono agli abitanti.

A Carlopoli, per esempio, risultano 1.335 residenti, ma 284 non vi abitano.

Le generazioni giovanili, rimaste deluse e mortificate sono spinte ad abbandonare la propria terra. Non solo dalle aree interne. Sempre citate e rimaste abbandonate. Si parte pure dalle coste, dalle cittadine più rinomate.

Con rammarico dobbiamo rilevare che, sia i milioni dei Programmi di Coesione, sia i miliardi del PNRR, si stanno disperdendo. Senza alcun reale effetto positivo. Di sviluppo permanente.

A proposito, il PNRR doveva essere il programma contro la marginalizzazione del Sud. Si sarebbe dovuto spendere il 40%-44%, degli oltre 220 miliardi nel Sud. Per diminuire il differenziale di sviluppo tra Regioni del Nord e quelle del Sud. A che punto siamo? Non si può sapere!

A fine 2026, i miliardi non spesi dovranno essere restituiti.

La Presidente Ursula von der Leyen, che dovrebbe diffondere i dati sull’impiego dei fondi, si sta preoccupando solo di fare investire 800 miliardi. Per una folle corsa agli armamenti. A debito. A carico delle presenti e future generazioni.

In più, in una UE servizievole e senza un’autorevole guida, si sono aggiunti i danni dei dazi imposti da Trump. Costeranno intorno a 100miliardi in più al sistema produttivo italiano. Già in decrescita da tre anni. Altro che i miglioramenti del P.I.L, le diminuzioni dello SPREAD e il milione di occupai in più. Sono nei sogni della Meloni e dei soci ripetitori. Contano come occupati chi lavora qualche ora in un trimestre, i part-time, i cassintegrati, i sottopagati che sono in fila crescente ai servizi della Caritas.

Ricorderete il ministro Giorgetti preoccupato. Nell’ipotesi di un aumento al 10%, affermò che il sistema produttivo italiano non l’avrebbe sopportato.

Sono stati servilmente fissati al 15% dalla UE. Si è compiaciuta la Meloni, ossequiosa alle politiche mercantilistiche, neocolonialiste dell’ammirato Trump. E Giorgetti? Ora nel convegno di Rimini ha detto che vanno bene, si possono accettare sostenendo le imprese più esposte! Tenendole buone.

Questi economisti bocconiani, salvo Stefano Fassina, sono vocati a leggere i numeri sempre a vantaggio di evasori e privilegiati, mai per combattere diseguaglianze e impoverimenti.

Sapete con quale proposito li considera accattabili? Prendendo tanti miliardi del PNRR destinati al Sud, per darli in agevolazioni a imprese del Nord!

E che fa il nostro dimissionario Presidente Occhiuto? Nello stesso Convegno, invece di difendere gli investimenti per il Sud, va a sproloquiare sull’Autonomia differenziata. Senti senti, la considera un valore! E giocherella ancora intorno ai LEP! Che sono e saranno un bluff. Non valuta che l’approvazione di quella Legge istituzionalizzerà le già gravi diseguaglianze Nord -Sud. Oppure l’accetta in virtù dello scambio tra Lega, F.I. e F. d, I.: Autonomia differenziata, Separazione delle carriere dei giudici, e Premierato. Che sono 3 propositi eversivi dei Principi costituzionali.

Durante i 6 anni di centrodestra, con 4 dei suoi, di Occhiuto, abbiamo ascoltato tanta vanteria di risultati ottenuti in 4 anni più che nei 40 precedenti! Questo il messaggio del suo manifesto elettorale.

Evidentemente non è andato nei Pronto Soccorso. Non è andato nelle corsie degli Ospedali, con degenti fermi per ore, giorni e, notti su barelle. Non si rivolge mai al CUP per prenotare analisi e visite. Non ha dovuto mai chiamare un’ambulanza. Per un intervento cardiologico ha fatto vedere di andare a Germaneto. Chiamando però un Dottore di fiducia da fuori. Mentre tanti calabresi impoveriti, rinviati per mesi e mesi non provano più a curarsi. Quelli che possono vanno fuori. Non legge i giudizi impietosi sul nostro inadeguato sistema scolastico. Ci sarebbe bisogno di un sistema capillare di Scuole a tempo pieno fino al biennio delle superiori. Con trasporti e servizi mensa. Invece restano indici di abbandono e mortalità scolastica elevati. E si segnalano i forti ritardi nelle competenze fondamentali. Fa luce l’UNICAL. Un faro non solo per la Calabria, ma in campo internazionale. Peccato che, non per colpa sua, tantissimi Laureati. appena possono emigrano. Non si accorge che l’inquinamento dei due mari è rimasto una piaga. Che in tanti abitati manca l’acqua potabile. Che i trasporti, interni e costieri, vivono di arripezzamienti. Comprese le ultime linee delle Ferrovie Calabre. Si associa a quanti vogliono accalappiare consensi con il Ponte sullo Stretto. Che è un’opera con montagne di vecchi schizzi, ancora senza progetto. Mentre giorno dopo giorno si leggono sei studi sulla estrema sua pericolosità costruttiva, in termini di sicurezza sismica e di durata.

La macchina della Regione non gira.

Non si sente un fermo contrasto politico alle ripetute azioni intimidatorie. Si susseguono incendi di mezzi, spari minacciosi in ogni angolo della Regione. Contro Sindaci, amministratori e operatori in ogni settore.

A ben considerare, ha ragione la madre di Filippo Verterame. Quando manca il controllo di legalità vige la prepotenza violenta. L’uccisione del figlio sulla spiaggia di Le Cannella di Isola è causato certo dalla criminalità del luogo. Ma se ci fosse stata legalità nelle concessioni non sarebbe accaduto. Perché si lascia il patrimonio del demanio costiero in preda a occupazioni abusive, senza protezione verso chi vuole agire nella legalità? Manca lo Stato, manca la Regione. mancano i controlli dei responsabili del demanio pubblico. Continuano i rituali, anche l’andirivieni della Sottosegretaria, per firmare protocolli di legalità. Non servono a niente, se poi l’attuale Governo toglie ai Giudici la possibilità di verifiche attraverso le intercettazioni, favorendo oltretutto la trappola della prescrizione. Tanto invocata e cara ai processati eccellenti. La Santanchè docet.

Ebbene, nella prossima tornata elettorale ci sarà l’occasione di determinare una svolta in Calabria. Meglio, una rottura.

Le composizioni delle alleanze di Occhiuto e di Tridico con 7 o più liste ciascuna. offrono una larga offerta. Ciò non corrisponde per nulla ad una automatica salute della Politica e della Democrazia. Anzi.

Certo, in Democrazia dovrebbero essere rappresentate le opinioni in termini di proposizionale pura. Ma, quando ogni singolo elettore vorrebbe avere un partito e dei candidati a sua immagine, tutto diverrebbe ingovernabile.

Quindi.

Di Roberto Occhiuto si è visto e scritto.

Giudizi sospesi sul candidato della pomposa Democrazia Sovrana e Popolare, non conoscendolo. Senza rinunciare alla considerazione che il Segretario del partito di appartenenza. Marco Rizzo si mostra uno dei peggiori e volgari trasformisti politici degli ultimi decenni.

Chi vuole dare alla Calabria la speranza di recuperare riscatto e dignità, deve andare a votare, con mano ferma e a fronte alta, Pasquale Tridico.

Conta poco la sponsorizzazione. Conta, come non mai la sua affidabilità.

Non potendo altro, gli viene rimproverato il reddito di cittadinanza.

Che approvò la maggioranza del tempo, cioè i parlamentari della M5S e quelli della Lega, cioè i Salvini, i Giorgetti e i Romeo….

Che ora governano con le Meloni i Del Mastro, le Montaruli e le Santanchè!

Nelle intenzioni l’idea era buona. Fu proposta malamente. Risultata ingiusta perché non si volle ben regolamentata. Poi fu lasciata indifesa agli attacchi di chi l’aveva pure approvata e di chi non si vergogna di approvare una ventina di condoni a danno dei contribuenti onesti. Di chi non si vergogna di tassare le grandi miliardarie multinazionali americane al 5%! Di chi non si vergogna di approvare dazi al 15% che saranno letali per molte piccole e medie imprese. Di chi approva la Flat Tax per tassare nello stesso scaglione, i redditi dei miliardari, dei milionari, dei dipendenti e dei pensionati.

Di chi tassa al 15% le partite IVA, al 12% i redditi immobiliari e finanziari mentre a parità di importi i dipendenti e i pensionati pagano dal 23 al 43%.

Strumenti di contrasto alla crescente diseguaglianza e al crescente impoverimento vanno adottati. In quasi tutti gli Stati europei ci sono. Chiamateli come volete. Sempre da inquadrare in programmazioni economico-politico-sociali che pongano al primo posto gli impegni ad allargare il più possibile lo sviluppo in ogni settore, con occupazione stabile, sicura e retribuzioni adeguate. Non si devono creare fannulloni.

I destroidi al Governo sono pericolosi perché favoriscono fasce e categorie sociali anche parassitarie. Lacerano il tessuto comunitario. Sono pericolosi perché con protervia tendono a scardinare le istituzioni democratiche. Tentano di cancellare la separazione dei poteri. Ad abolire gli Enti di controllo. Costoro al Governo, con il più basso numero di voti di tutti i tempi, si sentono investiti di chissà quale consenso popolare! Ascoltando la Meloni sempre al Convegno di Rimini, con un’arroganza fuori dalle orbite, attaccare i Giudici che minaccerebbero le sue patriottiche iniziative, vengono i brividi. Per i suoi fascistoidi trascorsi che riemergono. E vengono anche quando, dicendosi cristiana, non so quali Vangeli abbia letto, per contrastare l’immigrazione passa impudentemente dal blocco dei porti alla deportazione in Albania. E se ne vanta. Senza alcuna politica di accoglienza. Si dichiara presa a modello. Con la cancellazione dei Diritti internazionali. Applaudita dai presenti di Comunione e Liberazione. Non si capisce di quale Comunione e di quale Liberazione facciano parte.

Non storcete il naso. Certo. si voterà in Calabria e non per il Governo.

Ma, una bella svolta in Politica, a cominciare dalla Calabria, farebbe tornare sulla Terra un Governo che sta per infliggere un duro colpo ai residui servizi sociosanitari e assistenziali, alle Stesse Regioni e agli Enti Locali. Con ulteriori massicci tagli.

In particolare, alle istituzioni del Mezzogiorno, dove si devono affrontare maggiori difficoltà.

W il Diritto al Voto.

Angelo Falbo