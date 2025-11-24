“Mariano pesa circa 180 chili e tende ad aumentare anche se non mangia. Perciò ha gravi difficoltà respiratorie, rischi cardiaci, problemi alla vista e non riesce più a camminare senza dolore”.

È travolgente la solidarietà che si sta scatenando attorno a Mariano, un bambino di 12 anni della provincia di Catanzaro, affetto da una rara malattia. Il giornalista Emiliano Morrone ha lanciato un appello su GoFundMe, a cui hanno risposto novecento donatori in tre giorni, per garantirgli le cure necessarie fuori dalla Calabria.

“Dobbiamo per forza affrontare viaggi e spostamenti continui, al fine di tenere nostro figlio al sicuro mentre aspettiamo che si trovi una cura per la sua patologia”, scrivono i genitori.

“È stato in centri di eccellenza a Roma, Firenze, Genova e Bologna, ma ancora non gli hanno dato una terapia definitiva. A causa del peso e delle condizioni di Mariano – continuano – abbiamo bisogno di mezzi idonei e di un’assistenza particolare nei nostri viaggi della speranza”.

Il trasporto di una persona del peso di Mariano è tutt’altro che semplice. Servono infatti mezzi adatti e una costante attenzione alle sue condizioni di salute. Inoltre, poiché i ricoveri fuori Regione possono essere lunghi, i genitori devono anche assentarsi dal lavoro per stargli vicino.

“Questa raccolta – affermano – non serve per cure private, ma per permetterci di accompagnare nostro figlio dove occorre e per garantirgli tutte le condizioni di sicurezza, compreso il trasporto medico quando necessario”.

La raccolta fondi ha già superato i 35mila euro. Si può contribuire tramite il link https://www.gofundme.com/f/aiutateci-a-salvare-nostro-figlio-mariano?cdn-cache=0