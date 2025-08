In questi giorni, presso la Cappella della Confraternita del SS. Rosario di Pentone, si è tenuta la presentazione del volume dell’artista e critico d’arte Angelo Di Lieto: “La Via Crucis di Pentone”.

La partecipazione dei cittadini di questo piccolo centro della Presila catanzarese è stata numerosa e attenta. Attraverso questo convegno, si è avuto modo di scoprire che le 15 tavole dipinte raffiguranti i Misteri della Fede, situate all’interno della chiesa madre, sono state realizzate dall’artista catanzarese Francesco Cristini nei primi anni del Novecento.

A comunicarlo è stato il critico d’arte Angelo Di Lieto, supportato dal contributo della sua pubblicazione e dalla testimonianza di numerosi esperti del settore. La serata è stata condotta con garbo e professionalità dalla Prof.ssa Rossella Tallerico, vice presidente della Pro Loco.

Per l’occasione, il sindaco di Pentone, Prof. Vincenzo Marino, ha portato i saluti istituzionali, ringraziando Angelo Di Lieto per questa importante ricerca che mette in luce un pezzo di storia di Pentone. Il sindaco ha anche espresso l’auspicio che iniziative come questa possano contribuire ad elevare il livello culturale del territorio.

Il parroco, Sac. Don Giuseppe Soluri, si è detto onorato di aver accolto nella propria chiesa tanti intellettuali che, finalmente, hanno riscoperto e valorizzato un autore di grande valore, contribuendo ad arricchire spiritualmente i parrocchiani e a rendere più bella la chiesa stessa.

Tra i relatori, anche Caterina Cristini, nipote dell’artista, che ha ringraziato Angelo Di Lieto per questa scoperta e ha ricordato la figura del nonno, autodidatta, che riuscì a emergere nel panorama artistico del suo tempo lasciando numerose testimonianze della sua bravura.

La Prof.ssa Patrizia Spaccaferro ha ripercorso il lavoro di ricerca di Angelo Di Lieto, evidenziando come nel suo testo siano riportate le immagini delle 15 tavole dei Misteri della Fede, il percorso di vita di Francesco Cristini e la storia delle congregazioni religiose in Calabria.

Il giornalista Arcangelo Pugliese ha sottolineato l’importanza di Francesco Cristini, artista isolato nel panorama calabrese, ma ispirato anche dallo stile classico e dall’arte romantica di William Turner e dagli impressionisti francesi come Renoir, Pissarro e Gauguin.

Vitaliano Marino, presidente provinciale delle Pro Loco di Calabria, ha ricordato le principali opere d’arte presenti nella chiesa madre di Pentone e si è augurato che questa scoperta possa stimolare altri ricercatori a mettere in luce i tesori artistici e culturali del territorio.

Il curatore del volume, Angelo Di Lieto, ha ripercorso le tappe che lo hanno portato a questa importante scoperta, soffermandosi sul contratto di commissione ritrovato, che evidenzia il costo delle opere e l’impegno dell’artista nel realizzare le 16 tavole dei Misteri della Fede. Purtroppo, una di queste tavole, non più presente in chiesa, si è persa nel tempo.

Tra gli intervenuti, il Dott. Filippo Capellupo, presidente delle Pro Loco di Calabria, ha espresso orgoglioper avere a Pentone un luogo di culto così bello ed unico nel panorama calabrese.

Il Presidente della Pro Loco di Zagarise, Architetto Salvatore Tozzo, dal canto suo, si è sentito onorato per aver potuto partecipare ad una serata così importante dal punto di vista culturale per l’intero territorio della Presila catanzarese.

L’ex priore della Confraternita pentonese, Saverio Capicotto, ha salutato gli ex priori presenti alla serata e si è augurato un nuovo rilancio della congregazione stessa.