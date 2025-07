Decollatura (CZ) 4 luglio 2025. È stata ufficialmente presentata ieri sera, presso il Museo della Civiltà Contadina di San Bernardo – Decollatura, l’8° edizione del Festival delle Erranze e della Filoxenia, un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale locale. La manifestazione, che si svolgerà dal 24 luglio al 7 settembre, promette di essere un momento di incontro, scambio e riflessione sulle tematiche dell’erranza, dell’accoglienza e della condivisione tra diverse culture.

L’idea di creare un festival comprensoriale nasce nel 2018, grazie a una intuizione, del Presidente della Pro Loco Platania APS – Paolo NIcolazzo, volta a mettere in luce le ricchezze e le tradizioni di questa splendida terra. Nel corso degli anni, coinvolgendo le comunità e il tessuto associativo, l’evento si è affermato come un punto di riferimento culturale e turistico, diventando un motore di crescita e di identità locale.

Prima di addentrarsi nelle argomentazioni i presenti hanno espresso unanimemente la loro gratitudine nei confronti dell’Avv. Francesco Bevilacqua, figura centrale nella nascita e nello sviluppo di questa manifestazione che con impegno e passione ha contribuito a far crescere nel tempo un evento capace di attrarre migliaia di visitatori da tutta la Calabria e oltre.

Durante la serata di presentazione, moderata da Claudio Marasco che ha delineato le particolarità del territorio ed evidenziato diverse problematiche da affrontare, sono intervenuti il Sindaco di Decollatura, Raffaella Perri; il Sindaco di Martirano Lombardo, Franco Pucci e il Consigliere di Platania, Serena Nicolazzo che hanno sottolineato l’importanza di eventi come questo per rafforzare il senso di comunità e promuovere una cultura dell’inclusione.

Nel corso dell’incontro i rappresentanti della Pro Loco Platania APS, Paolo Nicolazzo; della Pro Loco Decollatura, Michele Astorino; della ASD Conflenti Trekking, Emanuele Mastroianni; dell’associazione New Day ETS, Antonio Mangiafave e della Pro Loco Martirano Lombardo, Rosario Senatore hanno convenuto sull’importanza di mantenere vivo e vibrante questo festival, che si è dimostrato un catalizzatore di cultura, turismo e coesione sociale. Pur riconoscendo che il percorso di sviluppo possa evolversi, hanno sottolineato come la collaborazione tra associazioni e Enti Locali rappresenti la chiave per continuare a offrire eventi di qualità, preservando l’autenticità e l’anima della manifestazione. I rappresentanti delle diverse associazioni hanno, altresì, illustrato il ricco programma di quest’anno, che prevede spettacoli teatrali, concerti, mostre e incontri con autori e artisti. Non mancheranno, inoltre, momenti di convivialità e degustazioni di piatti tipici, per celebrare la filoxenia, l’arte dell’ospitalità greca, che dà il nome al festival.

Il Festival delle Erranze e della Filoxenia si conferma così come un’occasione imperdibile per scoprire storie di migrazione, per conoscere culture diverse e per rafforzare i legami tra le comunità. Un appuntamento che invita tutti a riflettere sul valore dell’accoglienza e sulla bellezza delle diversità.

Per ulteriori informazioni sul programma e sugli eventi, seguire le pagine social ufficiali.