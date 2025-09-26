Internazionali di Calabria di tennis. Sembra strano, ma anche la nostra regione potrà vantare d’ora in poi un torneo femminile di altissimo profilo. Da domenica 28 settembre, con le qualificazioni a domenica 5 ottobre con la finalissima sul campo centrale, il “Chiappetta Sport Village” di Rende (CS) ospiterà il torneo WTA 125 cui parteciperanno atlete posizionate tra le prime 100 al mondo.

Uno splendido impianto con campi in cemento e campi in terra rossa e tanti campi di padel, che sarà, per una settimana, centro nevralgico del tennis femminile italiano, visto che questa competizione è una delle otto organizzate dalla federazione mondiale in Italia.

Stamane, presso il club house del “Villaggio” sportivo rendese ideato e sviluppato dalla famiglia Chiappetta, si è svolta una conferenza stampa di presentazione dell’evento moderata dal giornalista Marcello Romanelli (dal clima e dalla cura dei dettagli sembrava di essere in uno dei templi del tennis mondiale e non stiamo esagerando), che ha visto la partecipazione di assoluti numeri uno del tennis italiano come il consigliere della federazione italiana, Joe Lappano e Sergio Palmieri, direttore del torneo e per ben 27 anni direttore degli Internazionali d’Italia a Roma.

Presenti anche le istituzioni con il sindaco di Cosenza, Franz Caruso e l’assessore allo sport, Veronica Stellato, a fare le veci del sindaco di Rende, assente per impegni istituzionali, e il Magnifico Rettore uscente dell’Unical, Nicola Leone. Oltre ai già citati ospiti, naturalmente, anche il padrone di casa, Egidio Chiappetta in rappresentanza della famiglia di imprenditori calabresi.

Grande sintonia sull’importanza che questo straordinario avvenimento riveste per Rende e Cosenza. “Siamo orgogliosi – hanno affermato Stellato e Caruso – di quello che è stato fatto da Chiappetta in questo magnifico luogo dedicato allo sport e all’inclusione, perché unisce, prim’ancora che i territori, le comunità. Bisogna essere orgogliosi e ambiziosi perché non abbiamo nulla da invidiare a nessuno”. Franz Caruso, ex atleta di altri sport come automobilismo e pesca subacquea, ha avuto parole di grande apprezzamento anche “in qualità di sportivo e appassionato di tennis e di sport che ha una funzione sociale e di prevenzione delle patologie”.

Ugualmente da sportivo, ma con maggior consapevolezza visto che era un ottimo pongista ed è un buon tennista, anche il Rettore Leone. “Noi in Università crediamo nello sport e siamo stati i primi ad attuare la carriera duale: ovvero studio e sport insieme e avremo la prima tennista – Beatrice Veltri – a intraprendere questo percorso”.

Lappano ha lodato i Chiappetta per “la massima disponibilità offerta su tutti i fronti per l’organizzazione di questo torneo che ci ha turbato molto per l’enormità della portata. Fortunatamente tutto è filato liscio e ora, gratuitamente, lo voglio ribadire, il pubblico che vorrà, potrà assistere alle gare del torneo da domenica prossima”.

E proprio la cura, nei minimi dettagli, per confezionare cotanto evento, è stata affidata ad un vero big del tennis italiano e internazionale, Sergio Palmieri, cui è stata affidata la direzione tecnica. “Sono rimasto impressionato, sono sincero – ha detto – appena ho visto questo impianto e i suoi splendidi campi. Ricordate che nessuna cosa di successo si fa senza fatica. Il tennis italiano ha raggiunto i livelli attuali con un grandissimo lavoro sui ragazzi, sui maestri, sui campi, su impianti belli e funzionali come questo. Bisogna faticare e qui di lavoro ne è stato fatto tanto e con tanto buon senso. Sono contento – ha concluso – che sia stato pensato questo torneo al femminile perché questo movimento va alimentato e non può restare a vivere all’ombra di quello maschile”.

Infine il padrone di casa, Egidio Chiappetta: “Ero già orgoglioso di aver potuto realizzare il sogno di organizzare questo torneo, ma dopo le parole dette qui oggi, lo sono ancor di più. La nostra famiglia vuole restituire al territorio l’impegno sociale e sportivo profuso e aver, in pochissimo tempo, fatto sì che si materializzasse questo progetto è davvero un fatto straordinario di cui siamo grati alla federazione”.

Presente alla conferenza anche Emilio Marasco, per tanti anni membro del direttivo regionale e ora delegato della provincia di Catanzaro nonché presidente del Circolo Tennis Soveria Mannelli che organizza il Torneo di ferragosto che si svolge ogni anno ad Altomonte. “Un evento, quello rendese, davvero straordinario per la Calabria intera in un impianto sportivo che va oltre gli standard territoriali. Godiamoci manifestazioni così che devono solo inorgoglirci”.

Ricordiamo per tutti coloro che volessero assistere dal vivo al torneo che si disputeranno 3 match al giorno a partire dalle 10 e un “serale” alle 20. Tutti rigorosamente a ingresso gratuito, finale inclusa.