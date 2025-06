Il Lions Club International Distretto 108YA ha conferito il Premio Eccellenze nelle Imprese e nelle Professioni “Gaetano Tre Re” a Luigi Verrino, con questa motivazione: “imprenditore di successo e artista che, con l’originalità e l’innovazione del suo linguaggio scultoreo, riconosciuto a livello internazionale, ha saputo esprimere emozioni attraverso la materia, contribuendo allo sviluppo della cultura e dell’estetica contemporanea. Per aver dato lustro al nostro comprensorio e alla Calabria tutta“. La cerimonia si è tenuta nella Sala Consiliare di Sellia Marina, il riconoscimento a Verrino è stato consegnato dal Presidente Lions Club Cropani – Botricello – Sellia Marina Medio Jonio Luca Cirella, e dal sindaco di Botricello Simone Puccio. Responsabile del Service Lions Pietro Funaro; presenti il sindaco di Sellia Marina Walter Placida, il Presidente del Consiglio comunale Palmiro Impera, il sindaco di Cropani Raffaele Mercurio e il Presidente del Consiglio comunale Paolo Colosimo, oltre ai vertici Lions. I promotori hanno messo in rilievo che Luigi Verrino “imprenditore di successo, ha fondato negli Anni Sessanta a Milano la Calabroparati, leader nel settore, poi trasferita in Calabria dove si afferma azienda di eccellenza nel comparto edilizio attualmente operante in Catanzaro. Costruttore lungimirante, ha realizzato le prime grandi strutture commerciali in via Lucrezia della Valle, sedi di importanti uffici e centri direzionali. Arredatore di importanti dimore a Milano e in altre città italiane. Pittore, scultore, collezionista, organizzatore, curatore e direttore artistico da decenni di mostre di caratura nazionale. Da oltre trent’anni dirige la sua Galleria Arte Spazio Catanzaro in via Lucrezia della Valle.

Ha curato l’Organizzazione, l’Allestimento e la Direzione Artistica delle più importanti mostre al Complesso Monumentale del San Giovanni di Catanzaro, Museo delle Arti Marca Catanzaro, nella Sala Esposizioni Ex Stac, nella Galleria Arte Spazio, nelle Gallerie del San Giovanni, Centro Arte Spazio Calabroparati, Museo Civico di Taverna, Museo Arte Contemporanea Verrino Zagarise, Circolo Culturale Villaggio Mancuso, al Castello di Santa Severina con una mostra dedica a Bruno Ceccobelli, al castello di Caccuri con una imponente mostra di Aleyandro Garcja di origine cubana, Esposizioni a Cosenza, Reggio Calabria e altre città italiane. Ha presentato opere di Mimmo Rotella, Renato Guttuso, Giorgio De Chirico, Burri, Omar, Zappino, Ceccobelli, Enotrio, Levi, Rito, Lamanna, Marziano, dei più grandi pittori e scultori calabresi oltre che della transavanguardia, curando peraltro molti cataloghi. Amico personale di Rotella, Pistoletto, Omar, Sgarbi, Bonito Oliva, Sicoli, Coltellaro, e tanti altri artisti, critici e collezionisti di fama mondiale. Attualmente, in questi giorni, dopo avere collocato alla presenza delle massime autorità culturali e istituzionali sue sculture bronzee in luoghi pubblici, fra cui il Parco Internazionale della Scultura Parco Biodiversità Marca Open di Catanzaro, sta realizzando una fontana artistica nel centro storico di Zagarise, suo paese natale, dove sta programmando l’allestimento di una nuova ala del Museo d’Arte Contemporanea, sempre sotto la sua Direzione Artistica, e l’implementazione di opere nella sua Casa-Museo. Luigi Verrino sta organizzando inoltre una grande mostra per l’estate. Per la sua lunghissima prestigiosa attività ha ricevuto diversi riconoscimenti. A Sellia Marina recentemente sono state collocate sue sculture sul Lungomare e nel cuore della cittadina, in particolare un’opera bronzea di grande suggestione di Giuditta Levato, nell’omonima piazza”. E proprio questa scultura di Giuditta Levato, a cui peraltro l’architetto Giuseppe Talarico ha dedicato un testo, si trova a pochi passi dalla sala consiliare. Applausi scroscianti per Verrino che con eleganza ed estrema sintesi, com’è nel suo stile, ha ringraziato i Lions e il pubblico. A breve giro la telefonata di congratulazioni di Domenico Gallelli sindaco di Zagarise, che ha dato a Luigi Verrino la cittadinanza onoraria per avere creato nel suo paese un museo a cielo aperto di grande interesse artistico e culturale.