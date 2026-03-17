Un passo significativo per il potenziamento dell’assistenza alla popolazione e della protezione civile nel comune della Presila catanzarese: oggi è stata inaugurata ufficialmente la sede del Distaccamento CISOM (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta) di Petronà, alla presenza di numerose autorità locali e regionali. Nel corso della cerimonia, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Comune di Petronà e il CISOM, volto a rafforzare la collaborazione in materia di protezione civile, assistenza sanitaria e supporto alla popolazione, in particolare in un’area montana spesso isolata e soggetta a emergenze.

La rappresentanza del CISOM era guidata dal Capo Raggruppamento Calabria, dottor Saverio Tripodi, che ha inaugurato la struttura e ha firmato il protocollo insieme al sindaco. Presente anche il vice Capo Raggruppamento Pietro De Luca. Assente per impegni di lavoro il Capo Gruppo dottor Saverio Salerno. Dopo la benedizione impartita dal parroco don Antonio Colosimo, coadiuvato dal vice parroco don Angelo Garofalo, e la lettura della Preghiera del Volontariato CISOM, il responsabile locale – il Capo Distaccamento Salvatore Ruperto – ha tagliato il nastro insieme ai volontari del distaccamento. Al centro dell’evento il sindaco di Petronà, Dario Bolotta, che ha espresso grande soddisfazione per l’apertura della sede e per l’accordo raggiunto: «Questo protocollo rappresenta un tassello fondamentale per garantire ai nostri cittadini una risposta più rapida e organizzata nelle emergenze. Ringraziamo il CISOM per la disponibilità e l’impegno concreto».

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Tra le autorità e le personalità presenti: il comandante della Stazione Carabinieri di Petronà, Giuseppe Mazza; il comandante della Stazione Carabinieri di Sersale, Pasquale Castellana; la presidente del Consiglio comunale di Petronà, Mary Talarico;il vicesindaco di Petronà, Fortunato Gentile; i consiglieri comunali Filippo Pignieri, Valentina Bolotta e Giovanni Rizzuti; il sindaco di Sersale, Carmine Capellupo; il vicesindaco di Andali, Saverio Costantini; il presidente dell’Associazione 4×4 Petronà, Aquino Brescia, con altri soci; il presidente dell’Associazione Sorella Natura, Mario Elia; il vice capo gruppo di Soverato, Giuseppe Anoia. Inoltre, hanno preso parte all evento inaugurale numerosi volontari del distaccamento di Petronà e una qualificata rappresentanza proveniente da Cirò. Il distaccamento CISOM di Petronà, nato ufficialmente nell’agosto 2025 sotto la guida del dottor Saverio Salerno e già attivo in occasione di eventi come la recente processione della Madonna del Voto, potrà ora operare con maggiore efficacia grazie alla nuova sede, integrandosi pienamente con le attività del Gruppo CISOM di Catanzaro.

La cerimonia si è conclusa con la visita della struttura da parte dei presenti e un rinfresco offerto dal CISOM. Un segnale concreto di attenzione verso le piccole realtà calabresi, in piena sintonia con la missione del CISOM di portare soccorso ovunque ce ne sia bisogno.

Il CISOM (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta) è nato ufficialmente il 24 giugno 1970. Da oltre 55 anni il CISOM porta assistenza umanitaria, sanitaria e di protezione civile in Italia e all’estero, intervenendo in numerose emergenze: dal terremoto del Belice (1968, prime azioni pionieristiche) a quello dell’Irpinia (1980), Friuli (1976), L’Aquila (2009), centro Italia (2016), fino alla guerra in Ucraina e ai soccorsi in mare per i migranti.

Nel 1991 ha siglato un accordo con il Dipartimento della Protezione Civile, diventando struttura riconosciuta nel sistema nazionale.

Nel 2011 si è trasformato in Fondazione di diritto melitense con personalità giuridica pubblica, riconosciuta dalla Repubblica Italiana.

Oggi conta migliaia di volontari (medici, infermieri, soccorritori), organizzati in raggruppamenti regionali e distaccamenti locali, fedeli al motto del Corpo “Seduli in accurrendo, alacres in succurrendo” che si traduce in italiano con “Tempestivi nell’accorrere, efficaci nel soccorrere”.