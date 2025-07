È la professoressa Maria Brutto la nuova dirigente scolastica delle scuole di Petronà, Cerva e Andali. L’apprezzata dirigente scolastica, laurea in lettere classiche ed esperta nell’ uso nelle nuove tecnologie nelle scuole, sarà la responsabile del neo costituito Istituto comprensivo “Giuseppe Bianco-Corrado Alvaro” di Sersale. Come da attese, la nomina è arrivata oggi, 15 luglio 2025, dopo i nuovi conferimenti di incarico dell’ Ufficio Scolastico regionale. Maria Brutto, anche scrittrice ed esperta in valutazione nonché componente NEV per il sistema nazionale di valutazione, è da sempre in prima linea nella promozione in Calabria di una scuola inclusiva e innovativa. E che, come comunità educante, non trascuri la gioia di apprendere, le progettualità e le relazioni. In occasione dell’ ultimo collegio del docenti dell’I.C. di Sersale, l’ esperta dirigente ha scritto un’edificante lettera a ogni educatore per ringraziare del lavoro svolto nelle nobili pratiche di insegnamento-apprendimento e rammentare il compito importante di ogni magister nella crescita culturale e relazionale dei discenti come nelle scelte vocazionali delle nuove generazioni.