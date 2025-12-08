Ci sono uomini che meritano di essere conosciuti e che si distinguono per la loro mitezza e attaccamento al loro lavoro. Saverio Suriano è uno di questi. Saverio, anni 85, è uno degli ultimi sarti rimasti in Calabria. Le sue mani sapienti hanno modellato e riparato migliaia di capi di abbigliamento, utilizzando una macchina da cucire Singer dei primi anni del 900.

All’artigiano di Petronà è stato dedicato un documentario amatoriale che è diventato subito virale nel paese montano dove mastro Saverio è molto conosciuto per il lavoro che fa ed è molto stimato per la sua bontà d’animo. La sua umile e angusta bottega ha accolto migliaia di persone. Il video testimonianza, assemblato con uno smartphone economico, è stato realizzato da Luigi Elia, con le musiche del fratello Miro Elia. Il video, come tributo e omaggio al mondo dell’artigianato, dura otto minuti e riflette sulla mutazione antropologia della nostra società. Maestro Saverio Suriano è uno degli ultimi testimoni di un mondo che sta per sparire, ma che ha molto da insegnare: ecco la storia come maestra di vita.