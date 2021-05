Con una comunicazione inviata ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, al sito web e albo sindacale il coordinatore regionale della Federazione Gilda Unams Calabria, Antonino Tindiglia, avvisa che è stata convocata una riunione dell’assemblea sindacale regionale in orario di servizio, di seguito la lettera ufficiale di partecipazione, pervenuta in redazione, che è stata inoltrata dall’organizzazione sindacale del settore scuola presente in Calabria.

La Federazione Gilda – UNAMS della CALABRIA, comunica alla SS.VV. – ai sensi e per gli effetti del C.C.N.L. 2016/2018 – l’indizione di un’assemblea sindacale online per il personale DOCENTE ed ATA della scuola, per giorno 14 maggio 2021, dalle ore 8.00 alle ore 11.00 e comunque nelle prime tre ore di servizio. Saranno discussi i seguenti punti all’O.D.G.:

PIANO ESTATE. LINEE PROGRAMMATICHE DEL MINISTRO;

ESAMI DI STATO

PRECARI: CONCORSI E STABILIZZAZIONE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Varie ed eventuali.

L’assemblea sarà tenuta in modalità online, in diretta streaming sul canale YouTube del sindacato al seguente links: https://youtu.be/YImiW0aggS8

All’assemblea saranno presenti in collegamento dirigenti nazionali, regionali e provinciali della Fed. Gilda-Unams con i quali i partecipanti potranno interagire via chat.