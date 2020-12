I costi della politica: Pentone, ancora una volta, dà l’esempio.

Il Decreto legge del 23 luglio 2020 prevede che l’ indennità dei sindaci per i centri fino a 3000 abitanti possa subire degli aumenti in proporzione con quella dei grossi centri.

L’incremento va a pesare sul bilancio di ogni singolo Comune che, in tal senso e per tale misura, non usufruisce del ristoro dello Stato. Tanti i sindaci che hanno colto l’occasione per aumentarsi l’ indennità e, parzialmente, ripagare le responsabilità che i primi cittadini hanno in tempi di pandemia. Tanti i sindaci, ma non quello di Pentone Vincenzo Marino che ha rinunciato, c’è già nero su bianco, all’indennità di 100 euro di aumento per non pesare sul bilancio comunale. Ammonta, quindi, a 1200 euro l’importo che il Comune di Pentone non dovrà quindi utilizzare per le indennità di carica, ma che andranno a rimpinguare altri capitoli di bilancio. “Solo un piccolo gesto in un momento particolare “, si schermisce il giovane e impegnato amministratore pentonese. La legge è retroattiva e, pertanto, il Comune di Pentone ha già risparmiato 1200 euro, che sommati ai risparmi dei prossimi anni di mancato aumento della indennità si arriverà a circa 6000 euro che saranno utilizzati per altro e non per la carica di sindaco.

Prima la comunità, poi le persone: non solo uno slogan in quel di Pentone.

di Enzo Bubbo