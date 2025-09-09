L’intero pomeriggio e la serata di oggi (9 settembre 2025) saranno dedicati dal candito alla presidenza della Regione Calabria Pasquale Tridico all’area interna del Reventino, parte del territorio dell’ex Comunità montana dei monti Reventino-Tiriolo-Mancuso, con partenza da Tiriolo
La prima tappa è a San Pietro Apostolo (ore 16.00) e prevede tra l’altro la visita ai cantieri della Ferrovia della Calabria, chiusa per lavori di manutenzione e ammodernamento dal lontano 15 luglio 2023: oltre due anni di fermo e di servizio sostitutivo con pullman su una strada – la statale 19 delle Calabria – nata sul vecchio tracciato borbonico e totalmente inadeguata al traffico odierno.
Poi, un passaggio a Serrastretta (ore 17.00) con anche una visita al Museo Dalida, la grande artista internazionale che, pur essendo nata a Il Cairo dove si era trasferita la sua famiglia serrastrettese per motivi di lavoro e vissuta a Parigi, ha sempre mantenuto un legame strettissimo con la sua terra d’origine.
La serata comincia a Carlopoli e Panettieri (ore 18.00) con una passeggiata tra la gente e con la gente del luogo, per percepirne gli umori e capirne i problemi.
Poi a Soveria Mannelli (ore 19.00) dove è prevista la visita al locale Ospedale di montagna, trascurato e depotenziato da più di un ventennio a causa dei continui tagli alla sanità calabrese dovuti al commissariamento e ai piani di rientro dal debito, e un incontro pubblico con la cittadinanza.
Infine, a Decollatura (ore 20.00) sempre con una passeggiata nelle vie del paese, allo scopo di condividere e recepire idee e proposte.
Raffaele Cardamone