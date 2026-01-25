Si è svolto domenica 25 gennaio 2026, presso il Palazzetto dello Sport di Siderno, il 1° Torneo di Arti Marziali e Kickboxing 2026, evento sportivo che ha visto la partecipazione di circa 300 atleti provenienti da tutta la Calabria e dalla Sicilia.

La manifestazione, diretta dal Maestro Giuseppe Cavallo, si è tenuta con il patrocinio del Comitato ACSI di Reggio Calabria e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Presenti all’iniziativa il Sindaco di Siderno, Maria Teresa Fragomeni, e il Delegato allo Sport, Davide Lurasco, a conferma dell’attenzione delle istituzioni verso lo sport giovanile.

A prendere parte al torneo sono state le società:

ASD Exedra di Soverato, presidente Federica Punzi, guidata dal Maestro Vito Doria;

ASD Ishin Denshin Karate-Do di San Pietro Apostolo (CZ), guidata dal Maestro Pierdomenico De Santis;

Ten Chi Jin Karate-Do di Gioiosa Ionica, dell’istruttore Silvano Tavernese.

Gli atleti si sono confrontati nelle discipline di Kata, Semi-Contact e Lotta, distinguendosi per preparazione tecnica e correttezza sportiva.

In evidenza la ASD Ishin Denshin Karate-Do di San Pietro Apostolo (CZ), che ha ottenuto numerosi e importanti risultati, confermandosi realtà di rilievo nel panorama delle arti marziali calabresi. Sotto la guida del Maestro Pierdomenico De Santis, i giovani atleti hanno dimostrato come il Karate rappresenti non solo una disciplina sportiva, ma anche un efficace strumento educativo, fondato su rispetto, disciplina e crescita personale.

Significativa anche la presenza delle famiglie, che hanno accompagnato i giovani atleti rendendo l’evento un momento di condivisione e aggregazione, nel segno dei valori positivi dello sport.

I RISULTATI:

1° posto:

Gemma Ranieri, Lucas Cuciureanu, Maria Federica Scalzo, Giulia Gentile, Cesare Cimino, Daniel Cittadino , Anna Mancuso, Rocco Nicosia, Riccardo Isaia, Mattia Arena, Giuseppe Catalano, Giada Fuda, Francesco Macrì, Moon Macrì, Francesco Prota, Michele Raco.

2° posto:

Giovanni De Masi, Alessia Maria Enache, Samuele Mascaro, Pietro De Masi, Damiano Sacco, Pasquale Piccoli, Giuseppe Rizzuto, Gaia De Masi, Isabella Fabiano, Cosimo Bruzzese, Gabriele Maggio, Serena Murruni, Danilo Napoli, Andrea Tavernese .

3° posto:



ADVERTISEMENT

Nicholas Popa, Giulia De Masi, Marco Ciambrone, Dennis Gravuso, Luigi Cittadino, Francesco Mancuso, Bilotta Riccardo, Mary Ellen Sirianni, Febe Velino, Domenico Jervasi, Kevin Meduri, Nizzardo.

Il torneo si è concluso con grande soddisfazione degli organizzatori, confermando l’importanza dello sport come strumento educativo, di inclusione e di crescita per i giovani.