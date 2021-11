Iniziati a Motta Santa Lucia i lavori di messa in sicurezza del tratto finale della SP 71 all’innesto con Via Roma ed il Km 0 della SP 64.

Il vicesindaco di Motta Santa Lucia, Francesco Bevacqua, da più tempo, si era interessato della precaria condizione in cui versava il parapetto e la ringhiera metallica, e con il consenso del sindaco Ivano Egeo, aveva investito della problematica il vicepresidente della Provincia di Catanzaro, Antonio Montuoro, suo caro amico nonché collega di lavoro nella Polizia di Stato.

«Grazie all’interessamento del vicepresidente, da sempre vicino alle istanze dei piccoli centri montani, si è potuto mettere in sicurezza l’area interessata – è quanto rileva una nota pervenuta in redazione – che a breve riassumerà i connotati di sicurezza e di decorosa visione di un tempo».

Nel cogliere l’occasione per evidenziare l’inizio dei lavori sulla strada il vicensindaco Francesco Bevacqua, intende porgere un ringraziamento e far giungere gli «auguri di un buon lavoro all’amico Montuoro da poco eletto consigliere regionale in Calabria nelle fila di Fratelli d’Italia, con oltre 5200 preferenze, un risultato che all’inizio sembrava impossibile da raggiungere.

La civica amministrazione di Motta Santa Lucia è grata al neo eletto consigliere regionale per la vicinanza dimostrata verso le problematiche del territorio mottese e di tutto l’entroterra del Reventino.

Nello stesso tempo si mostra fiduciosa e consapevole che egli affronterà questo nuovo incarico con il solito impegno e serietà che da sempre lo contraddistinguono, perché adesso non più la Provincia di Catanzaro ma la Calabria intera si aspetta delle risposte da lui e dal nuovo Consiglio Regionale guidato dal presidente Roberto Occhiuto».