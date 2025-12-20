In occasione dell’avvio del Progetto “Semi di pace: il mondo che vorrei”, dedicato alla promozione di atteggiamenti di pace e di gesti concreti di aiuto nei confronti degli altri, le alunne e gli alunni della scuola primaria di Soveria Mannelli – Istituto comprensivo “G. Rodari” – hanno organizzato e realizzato, il giorno 18 dicembre 2025, una speciale mostra-mercato natalizia con finalità benefiche.

L’iniziativa ha rappresentato la prima fase del Progetto ed è nata dal lavoro creativo dei bambini, che, con impegno e sensibilità, hanno realizzato piccoli manufatti e oggetti ispirati ai valori della solidarietà.

Grazie a questo impegno da parte dei bambini e alla straordinaria ed entusiasta partecipazione delle famiglie, la mostra-mercato ha portato a un traguardo davvero eccezionale e inaspettato.

La somma raccolta è stata di ben 1.015 euro e sarà devoluta a “Save the Children”, un’organizzazione non governativa che ha lo scopo principale di promuovere e proteggere i diritti dei bambini e degli adolescenti secondo le indicazioni dell’ONU sui diritti dell’infanzia.

Questo risultato è il segno tangibile della vitalità dell’Istituto comprensivo “G. Rodari” e della forza della collaborazione tra famiglie e scuola.

Un plauso infinito va a tutti i bambini che si sono messi in gioco con dedizione, rendendo questo evento un momento indimenticabile di condivisione e crescita.

Un ringraziamento speciale va a tutto il corpo insegnante e alla dirigente scolastica dott.ssa Teresa Pullia che, con la sua disponibilità e presenza continua, ne sostiene il lavoro quotidiano, rendendo possibile iniziative importanti come questa.