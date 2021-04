Pietro Molinaro, consigliere regionale della Lega Calabria e componente della Commissione vigilanza del Consiglio regionale, considera anomalo, l’Avviso interno di Fincalabra per la nomina del Direttore generale. Molinaro ha dichiarato in una nota: “Con grande sorpresa e rammarico ho preso atto dell’Avviso interno, pubblicato sul sito internet di Fincalabria il 23 marzo 2021, finalizzato alla nomina del Direttore generale.

Si tratta di un Avviso Interno che considero indegno, per un ente in house providing strumentale della Regione Calabria. Esso prevede la formazione di un elenco dei dirigenti interni a Fincalabra, disponibili all’incarico di Direttore Generale, ma l’ente ha un solo dirigente , su 127 dipendenti. Il tutto appare come una indecorosa finzione, per tentare di mascherare miseramente, la volontà di nominare Direttore Generale, l’unico dirigente presente nell’organico dell’ente.

Non credo sia corretto gestire con questi metodi la finanziaria regionale pubblica. Per questo motivo, proporrò che su questa vicenda, e sulla complessiva gestione di Fincalabra, faccia luce la Commissione Vigilanza del Consiglio regionale. D’altra parte, – conclude – ho già segnalato il tutto anche al presidente ff. della Regione Calabria, affinché assuma i doverosi provvedimenti.”