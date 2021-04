Packaging sostenibile, spedizioni a basso impatto ambientale. Con l’azienda (MagaròConsulting) del cosentino Riccardo Magarò tutto ciò è possibile. L’imprenditore che esporta il meglio dei prodotti calabresi nel mondo, attraverso la piattaforma di ecommerce Tipicaly, ha deciso di compiere una scelta rispettosa dei principi ecologici e della natura, garantendo modalità di imballaggio e spedizione che non prevedano l’utilizzo della plastica.

«La nostra attività di export prevede naturalmente la spedizione di numerosi pacchi, con prodotti alimentari, in diverse parti del mondo – spiega Riccardo Magarò -. Da ora in poi, anziché utilizzare, come materiale da imballaggio, la plastica, useremo la lana prodotta in Calabria, la quale, a sua volta, se non venisse destinata a questi scopi, non sarebbe utile alla filatura: è il primo caso in cui la fibra viene utilizzata in tale maniera».

Pertanto, il progetto di Magarò, che pure fa rete con le altre eccellenze imprenditoriali del territorio, non solo si identifica in una vera e propria pratica virtuosa, ma tende anche a riciclare prodotti che altrimenti sarebbero destinati al macero.

«In particolare, nei pacchi da spedire – sottolinea Magarò –, i prodotti verranno imballati con la lana in questione e, sempre all’interno del pacco, gli acquirenti o i buyer stranieri troveranno una federa targata Tipicaly e un piccolo libretto delle istruzioni che spiegherà come riempirla di lana e dunque riciclare il contenuto del pacco».

Svuotato il pacco del suo contenuto, sarà quindi possibile riutilizzare la lana. Quest’ultima, infatti, potrà essere, grazie alle istruzioni da seguire, immessa all’interno della federa fornita dall’imprenditore, diventando un comodo cuscino.

Un’idea originale, ma soprattutto un buon modello di ecosostenibilità.

«I consumatori – prosegue Riccardo Magarò – sono sempre più attenti alle proprie abitudini di acquisto e ciò riguarda anche chi, all’estero, valuta i prodotti esportati. Dunque, Tipicaly, condividendo la politica pro ambiente, sta facendo del riciclaggio un punto saliente della propria identità. Le spedizioni sono centrali nel settore dell’ecommerce e a noi interessa – conclude l’imprenditore – proteggere in modo green ed ecologico la merce e soprattutto il pianeta».