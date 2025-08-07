Torna anche quest’anno, per la sua terza edizione, il Minifestival Canoro promosso dall’Associazione Bandistico-Culturale “S. Gagliardi” di Miglierina, un appuntamento ormai atteso che accende di musica e sorrisi l’estate del paese.

Un progetto nato con l’obiettivo di offrire ai più piccoli uno spazio educativo, creativo e relazionale, dove la musica diventa occasione di crescita, socialità e scoperta. Da giugno, al termine dell’anno scolastico, i giovani partecipanti — dai 3 ai 13 anni — si ritrovano ogni giorno per tre intense ore di prove, durante le quali scelgono, preparano ed interpretano brani del repertorio musicale italiano e internazionale, accompagnati da educatori e musicisti volontari.

Quest’anno sono ben 25 i piccoli artisti miglierinesi che si cimentano in questo percorso: un numero in costante crescita che testimonia l’entusiasmo e il valore dell’iniziativa. Durante le prove, tra momenti di concentrazione e giochi condivisi, i bambini sperimentano l’importanza della collaborazione, del rispetto e dell’ascolto reciproco — il tutto senza cellulari: per tre ore al giorno, la musica prende il posto della tecnologia, e nessuno sembra sentirne la mancanza.

Il concerto finale, in programma il 13 agosto presso l’anfiteatro di Miglierina, non è pensato come una competizione: non ci sono classifiche né vincitori, ma solo l’emozione di salire su un palco, esibirsi davanti a un pubblico caloroso e vivere una serata di pura gioia condivisa. L’anfiteatro, come ogni anno, sarà gremito di familiari, amici e cittadini: il vero premio è l’applauso sincero e la commozione di chi assiste.

Proprio come la leggenda racconta che Pitagora, ispirato dalle onde del mar Ionio, compose le sue prime riflessioni sull’armonia, così anche noi troviamo qui, in questo piccolo angolo di Calabria, la nostra ispirazione: nell’entusiasmo dei bambini, nella forza della comunità e nella magia senza tempo della musica.