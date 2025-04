In occasione della Domenica delle Palme, alla presenza di Sua Eccellenza Arcivescovo emerito di Reggio Calabria Giuseppe Fiorini Morosini, il Gruppo Uncinetto dell’oratorio di Martirano in collaborazione con l’Associazione ONLUS “Tommaso Silvio Pucci ODV” ha assemblato ben 2.300 rose create una per una all’uncinetto formando un gigantesco e multicolore Uovo di Pasqua alto due metri!

L’Uovo è stato benedetto sul sagrato della Chiesa Madre di Piazza Vescovado, da Sua eccellenza Morosini e da don Antonio Stranges parroco di Martirano. I numerosi fedeli accorsi alla cerimonia hanno dimostrato ancora una volta la solidarietà che lega la popolazione martiranese anche offrendo un buffet con i prodotti tipici pasquali.

La realizzazione dell’opera ha richiesto oltre 16 kg di lana per circa 322 gomitoli e l’abilità e la passione delle “Uncinettine”, come amano definirsi, che hanno dedicato giornate intere alla realizzazione dell’opera.

Un grazie particolare a Diego Mercuri e Adamo Cicco che hanno abilmente, confermando la tradizionale maestria locale, costruito la struttura metallica che sorregge le rose dell’uovo.

Sua Eccellenza, nel benedire l’Uovo, ha ringraziato la cittadinanza esortandola alla solidarietà e alla cultura della Pace che mai come ora sembra sempre più precaria e augurando che la Pasqua che si avvicina sia davvero foriera di una resurrezione dell’umanità intera rappresentata dall’Uovo benedetto.