Marcedusa, grande attesa per la visita del presidente della Repubblica dell’Albania Bajram Begaj. L’appuntamento è programmato per mercoledì 25 giugno 2025: una data già impressa con l’inchiostro indelebile nell’immaginario collettivo marcedusano. Non un giorno qualunque per la comunità di Marcedusa, ma sarà una pagina importante, quasi irripetibile nella storia del piccolo borgo del catanzarese.

A Marcedusa, nel tardo pomeriggio, dalle ore 16 alle 17, arriverà il Presidente della Repubblica dell’Albania Bajram Begaj per rinsaldare il legame indissolubile tra il paese calabrese di origini arbereshe e l’Albania: divisi dalla geografia, ma uniti dalla genesi, dalla germinazione. Una cosa mai accaduta prima tra Albania e la minoranza etnica e linguistica: va da sé che si mobiliti tutto il paese per un incontro istituzionale che sa di radici, orgoglio, amicizia, identità e appartenenza.

Per l’ occasione verrà svelato un nuovo murale, realizzato dall’ artista internazionale Massimo Sirelli e fortemente voluto dal confermato primo cittadino di Marcedusa, Domenico Garofalo. L’ opera avrà come focus la biografia di Giuseppe Gangale, stimato scrittore e tra i massimi studiosi della cultura arbereshe. Il murale segue il docufilm su Gangale girato a Marcedusa dalla Cineteca della Calabria, preziosa testimonianza che verrà donata al presidente albanese.

È, pertanto, conto alla rovescia a Marcedusa per un momento foriero di solennità e meraviglia, evento in cui si avverte il rispetto per la storia, la curvatura del tempo, la separazione tra il prima e il dopo: la comunità marcedusana non lascerà nulla di intentato svelando insieme unità, appartenenza e bellezza.