Pubblichiamo un comunicato stampa di Lista Unica, sulla vicenda delle dimissioni del sindaco di Decollatura Angela Brigante e il conseguente commissariamento.

<<Lista Unica annuncia a tutti, senza gioia, che la dott.ssa Angela Brigante ha cessato di essere Sindaco del Comune a seguito dell’insediamento del nuovo Commissario, individuato dal Prefetto nella persona del dott. Micucci.

L’ufficialità della nomina del commissario ci era stata assicurata dal Vice Prefetto Jannuzzi, nel corso di una telefonata intercorsa a seguito della richiesta, formulata da Gigi De Grazia, di avere notizie ufficiali sulle “misteriose” dimissioni del Sindaco, che come ennesimo ed ultimo sgarbo ha impedito alla minoranza di prendere visione della lettera.

Noi abbiamo sempre ritenuto che gli eletti di Decollatura Rinasci dovevano ricompattarsi per evitare il commissariamento ma il manifesto del Sindaco ha chiarito che anche i cinque rimasti a sostenerla erano divisi e non guardavano lucidamente al bene comune.

Assistere ad un simile fallimento politico è triste. È chiaro che chiederemo di essere ricevuti dal Commissario.

In merito alle altre pratiche “particolari” da noi già individuate, essendo il nostro un movimento politico che ha competenze e modi di agire ben diversi da quelli di una autorità inquirente, noi non entreremo più in merito perché, dopo le dimissioni spontanee del Sindaco, è giusto che sulla attività dell’Amministrazione Brigante scenda l’oblio politico della vita reale così come è già sceso nella vita virtuale di Facebook, dove i fans di ieri, oggi o sono silenziosi o sono del tutto contro.

Ribadiamo per l’ultima volta che la colpa delle dimissioni del Sindaco è esclusivamente del capo dell’amministrazione e dei due assessori che le hanno impedito di ricucire la frattura con i due consiglieri dissidenti.

Come Movimento Politico continueremo ad essere presenti a Decollatura e fin da ora annunciamo che:

Lista Unica sarà sicuramente presente nella prossima competizione elettorale con il proprio candidato a Sindaco.

Sarà di nuovo proposto, così come nel 2018, a tutti i cittadini singoli e alle forze politiche e movimenti di creare una Lista Unica nell’esclusivo interesse del paese, fermo restando che chi è invischiato negli episodi di malgoverno della Giunta Brigante deve avere la decenza di non avvicinarsi;

Il nome della formazione politica sarà sempre “Lista Unica per il bene di Decollatura”.