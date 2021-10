Passaggio di Campana per il Leo Club Lamezia Valle del Savuto e il Lions Club Lamezia Terme Valle del Savuto che hanno svolto insieme questo momento davvero importante dell’anno sociale, tra l’altro costituisce un appuntamento che rappresenta il passaggio del testimone tra il presidente uscente e quello entrante, in tal senso la cerimonia che ha luogo segue un preciso e particolare svolgimento.

Come contenuto in una nota pervenuta in redazione, che di seguito pubblichiamo, viene rilevato che per la prima volta nella storia delle due associazioni lametine, l’evento si è svolto insieme alla presenza delle relative autorità circoscrizionali e distrettuali.

L’appuntamento si è svolto, presso Villa Amalia, la sera di giovedì 23 settembre 2021. Il Passaggio di Campana congiunto del Leo Club Lamezia Valle del Savuto e del Lions Club Lamezia Terme Valle del Savuto, alla presenza dei rispettivi soci delle due associazioni, di numerose cariche Lions e Leo di zona, d’Area, circoscrizionali e distrettuali, nonché delle rappresentanze delle associazioni Rotary Club Lamezia Terme, Rotaract Club Lamezia Terme, Avis, Federalberghi, Sincronia e Donne e Futuro.

L’evento è stato articolato in due cerimonie, rispettivamente dedicate al Leo e al Lions club lametini. La cerimonia Leo è stata condotta dal Cerimoniere Distrettuale in sede Salvatore Rocco Ferragina, e ha visto il passaggio ufficiale della presidenza Leo dal Presidente uscente per l’anno sociale 2020/2021, Attilio Gatto, al Presidente entrante per l’anno sociale 2021/2022, Stefano Angotti. Ha partecipato alla cerimonia il Presidente del Distretto Leo 108 Ya (Campania – Basilicata – Calabria) Paolo Battaglia, il suo staff distrettuale oltre a diverse autorità Leonistiche. Durante la cerimonia è altresì avvenuto l’ingresso formale dei due nuovi soci Chiara Paola e Luciano De Fazio. Il Presidente Angotti ha introdotto ai presenti il nuovo Direttivo del Leo, formato da Cosimo Marzano (Vice Presidente), Marica Zarola (Secondo Vice Presidente), Rossana Cristaudo (Segretaria e Addetto Stampa), Enzo D’Amico (Tesoriere), e Luciano De Fazio (Cerimoniere), oltre che la conferma per il secondo anno del Leo Advisore socio Lions Francesco D’Amico, quest’anno coadiuvato anche da Attilio Gatto. Lo stesso Gatto ha visto concludersi, per motivi anagrafici, il suo percorso da Leo, e nell’intervento ha dichiarato:

“Sono stati anni bellissimi che ricorderò e porterò con me lungo la mia vita. Credo che far parte di un’associazione con caratteristiche internazionali faccia sì che l’individuo possa generare un surplus sia interno che esterno. Alla base di tutto? L’amicizia, l’unione, l’amore verso il prossimo con lo scopo di aiutare quanto più possibile la nostra comunità ad evolvere. Ed è quello che facciamo e cerchiamo di perseguire ogni giorno come Leo e come Lions. Io vorrei ringraziare tutti i miei soci per questi anni straordinari, soprattutto Marica Zarola, Stefano Angotti ed il presidente Lions Carmelo Marzano e tutti gli amici dei Leo Club del Distretto 108 Ya. Il mio augurio va al Presidente entrante ed amico Stefano Angotti, che son sicuro che insieme al gruppo farà grandi cose.”

Molto sentito anche l’intervento del nuovo Presidente Leo, Stefano Angotti:

“Si prospetta un anno sociale ricco di novità, collaborazioni e service che ci vedranno presenti sul territorio in quanto andremo a dedicarci alla cura degli spazi verdi. Importante per noi sarà prendere parte all’attività dell’associazione di Catanzaro ‘Oltre l’autismo,’ che ci vedrà partecipi nelle loro iniziative. Noi soci abbiamo, inoltre, la volontà di realizzare un convegno trimestrale all’interno dei licei lametini per promuovere l’imprenditoria giovanile nella nostra regione, invitando i futuri giovani imprenditori ad iniziare, al di fuori dei nostri confini, la loro formazione per poi portare nella nostra terra il frutto delle loro conoscenze, proprio questo è il motto che si trova alla base del nostro progetto. Infine, ringrazio Paolo Battaglia, Presidente distrettuale Leo calabrese per aver partecipato alla nostra Charter congiunta con il Lions Club Lamezia Terme Valle del Savuto.”

La cerimonia Leo ha inoltre visto la consegna di attestati e riconoscimenti a molte figure presenti che si sono distinte per le loro attività a supporto del Leo Club lametino.

Successivamente, ha avuto luogo la cerimonia Lions, che ha visto la presenza di numerose autorità Lionistichetra cui il primo Vice Governatore Franco Scarpino, il Secondo Vice Governatore Pasquale Bruscino e il Delegato del Governatore per i Rapporti con So.San, Rosa Apicella, del Distretto Lions 108 Ya.

Confermata la Presidenza del Lions Club Lamezia Terme Valle del Savuto, per il secondo anno consecutivo, a Carmelo Marzano che riconferma il direttivo precedente, formato dai primo vice presidente Rocco Chiriano, il secondo vice presidente e tesoriere Aldo Vasta, il nuovo segretario Attilio Gatto e il cerimoniere Giuliana Pugliano. Inoltre, il club ha ufficialmente accolto i nuovi otto soci nelle persone di Giovanna Adamo, Giuseppe Greco, Biagio Cutri, Giovanni Carnovale, Antonino Francolino, Sabrina Curcio, tutti professionisti stimati e di alto livello professionale, oltre ai due ex Leo Andrea Pulicicchio ed Attilio Gatto, i quali hanno brillantemente terminato anagraficamente il loro percorso nel mondo Leo. Molto sentito e commosso l’intervento del Presidente Lions Carmelo Marzano, il quale ha ampiamente presentato alla illustre platea Lionistica un video illustrativo dell’anno sociale 2020-2021 che lo ha visto protagonista, assieme ai suoi soci, di numerosi service volti al bene della società civile, rinnovando i ringraziamenti per la fiducia riposta nella sua persona come presidente per il secondo anno di fila all’interno nel suo Lions Club. Inoltre ha presentato, assieme ai suoi soci, la programmazione per il nuovo anno sociale, ricco di molteplici interventi.

La cerimonia si è arricchita con l’intervento del Presidente Nazionale So.San. (solidarietà sanitaria) Salvatore Trigona ed il vice Presidente Nazionale Francesco Pira con i quali il Presidente Marzano ha firmato il protocollo d’intesa per l’apertura del primo Centro So.San. in Calabria ma primo anche nel Distretto Lions 108 Ya che comprende Calabria, Campania e Basilicata, proprio nella città di Lamezia Terme che servirà dal punto di vista solidale e sanitario, a titolo gratuito per varie specialità mediche, tutte le comunità del territorio della Valle del Savuto. Infatti, molto atteso e apprezzato è stato l’intervento del Presidente Nazionale So.San. e molto importante l’apprezzamento da parte dei due Vice Governatori Distrettuali che si sono complimentati coi due Presidenti Lions e Leo. Al termine della cerimonia si è svolta la conviviale nella bellissima atmosfera di Villa Amalia.