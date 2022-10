Sito nel quartiere del già comune di Sant’Eufemia, l’Aeroporto internazionale di Lamezia Terme è il più importante scalo delle Calabrie nonché uno dei primi del Meridione d’Italia per traffico passeggeri (oltre un milione e settecentomila passeggeri transitati nel 2021, diciassettesima posizione nazionale su quarantadue scali presi in esame).

Sulla popolare piattaforma change.org ieri è partita una petizione – promossa da Paride Leporace e Gianluca Passarelli – per l’intitolazione dell’aeroporto – inaugurato nel 1976 – a Corrado Alvaro (San Luca 1895 – Roma 1956), il maggiore scrittore della regione, Premio Strega nel 1951 e autore di saggi, reportage, sceneggiature e romanzi come Gente in Aspromonte, L’uomo è forte e L’amata alla finestra.