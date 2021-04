È stata decisamente un’altra grande riuscita per la Arvalia Nuoto Lamezia, quella dell’ultimo weekend al “XII Campionato Italiano Esordienti A e B su base Regionale”.

Sabato 17 le varie squadre calabresi si sono confrontate nella vasca da 25 metri della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme, regalando performance ricche di passione ai numerosissimi spettatori, che hanno potuto godere dello spettacolo grazie a una diretta Facebook organizzata appositamente dalla società.

Tempi davvero degni di nota, quelli conseguiti dagli atleti della squadra casalinga, raccontati con grande orgoglio dall’allenatore Massimo Borracci: «Siamo estremamente soddisfatti, perché credo che ancora una volta la squadra abbia avuto una crescita impensabile in un momento così difficile – ha detto – questi risultati, pertanto, fanno ancora più effetto. C’è stata veramente un’esplosione da parte di tutto il team e diversi ragazzini sono risultati secondi o terzi in Europa. Gianluca Pittelli, ad esempio, ha stravinto, è stato il migliore atleta della manifestazione, ha conquistato 5 medaglie d’oro su 5, con tempi di valore nazionale.

Ottimo anche Gabriele Muggeri con il primo tempo in Italia nei 100 delfino, poi Giulia Rocca è stata una rivelazione». E ancora: «Riccardo Pio D’Ippolito ha il secondo tempo in Europa nei 400 stile, Demis Lico è anche lui tra i primi in Europa. È stata una grandissima manifestazione. Da menzionare sicuramente anche Carol Serra, che è arrivata quattro volte quarta, facendo gare durissime. È stata veramente sfortunata e l’avrebbe meritata una medaglia! – ha sottolineato coach Borracci – Peccato invece per Martina Maglia che, a causa di un’indisposizione, non ha potuto partecipare. Lei è l’atleta più forte della Calabria nel settore femminile e avrebbe sicuramente vinto 5 medaglie d’oro nelle sue gare, anche perché, visti i tempi di iscrizione, non ha assolutamente avversari».

Ecco tutti i risultati individuali nel dettaglio:

Gianluca Pittelli – 1° posto nei 200m Misti Esordienti A Maschi (2:28.30), 1° posto nei 100m Stile Libero Esordienti A Maschi (1:00.00), 1° posto nei 200m Rana Esordienti A Maschi (2:48.20), 1° posto nei 200m Stile Libero Esordienti A Maschi (2:12.60), 1° posto nei 100m Rana Esordienti A Maschi (1:14.20);

Gabriele Muggeri – 1° posto nei 200m Farfalla Esordienti A Maschi (2:35.80), 1° posto nei 100m Farfalla Esordienti A Maschi (1:05.70), 2° posto nei 1500m Stile Libero Esordienti A Maschi (19:41.00), 3° posto nei 100m Stile Libero Esordienti A Maschi (1:01.20), 3° posto nei 200m Stile Libero Esordienti A Maschi (2:18.40);

Daniel Lico – 1° posto nei 50m Farfalla Esordienti B Maschi (37.60), 1° posto nei 200m Misti Esordienti B Maschi (3:06.90), 1° posto nei 100m Farfalla Esordienti B Maschi (1:25.20), 3° posto a livello europeo nei 400m Stile Libero Esordienti B Maschi (5:56.30);

Giulia Rocca – 1° posto nei 400m Stile Libero Esordienti A Femmine (5:18.00), 1° posto nei 200m Misti Esordienti A Femmine (2:56.00), 1° posto nei 800m Stile Libero Esordienti A Femmine (10:52.80), 2° posto nei 200m Dorso Esordienti A Femmine (2:57.30), 3° posto nei 200m Stile Libero Esordienti A Femmine (2:34.80);

Riccardo Pio D’Ippolito – 1° posto nei 200m Stile Libero Esordienti B Maschi (2:34.50), 2° posto nei 400m Stile Libero Esordienti B Maschi anno 2010 (5:17.90), 2° posto nei 200m Misti Esordienti B Maschi (3:10.30), 2° posto nei 100m Stile Libero Esordienti B Maschi (1:14.10), 2° posto nei 200m Dorso Esordienti B Maschi (3:06.80);

Antonio Devito – 2° posto nei 100m Dorso Esordienti A Maschi (1:15.00), 2° posto nei 200m Dorso Esordienti A Maschi (2:37.90), 3° posto nei 200m Misti Esordienti A Maschi (2:50.70);

Fabiola Currado – 3° posto nei 100m Dorso Esordienti B Femmine (1:43.90).

Infine, degne di nota le varie gare degli altri atleti del team lametino, ossia Francesco Perri, Francesco Gallo, Giulia Cianflone, Andrea Furci, Antonio Di Natale, Valeria Turtoro, Domenico Piero Strangis, Carol Serra, Giorgia Bisurgi, Riccardo Stranges e Domenico Piero Strangis.