Prenderà il via domenica 25 gennaio la raccolta firme cittadina per la tutela e il rilancio della sanità pubblica nel territorio di Lamezia Terme, promossa dal Presidio Permanente per la Tutela e il Rilancio della Sanità Lametina Nicola Malerba.

L’iniziativa nasce dalla crescente preoccupazione per la grave e persistente crisi della sanità lametina, segnata da carenze di personale, riduzione di reparti e servizi, liste d’attesa eccessive, difficoltà nell’emergenza–urgenza e da un progressivo depotenziamento del consultorio familiare e dell’assistenza domiciliare.

Una situazione che incide pesantemente sulla qualità della vita dei cittadini e che compromette il diritto costituzionale alla salute, colpendo in particolare anziani, persone fragili, malati cronici, donne e famiglie.



ADVERTISEMENT

La petizione popolare

Attraverso una petizione popolare indirizzata alla Regione Calabria – Commissario ad Acta per la Sanità, all’Azienda Sanitaria Provinciale e al Comune di Lamezia Terme, i cittadini chiedono interventi immediati, concreti e verificabili, accompagnati da tempi certi e da una chiara assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni competenti.

Tra le principali richieste:

Trasparenza sui fondi destinati alla sanità lametina e sul loro utilizzo

Un piano operativo pubblico e calendarizzato per il potenziamento dell’ospedale e dei servizi territoriali

Priorità chiare e un sistema di monitoraggio pubblico degli interventi

Un intervento urgente sulle liste d’attesa, oggi inaccettabili e spesso causa di mobilità sanitaria forzata

L’adeguamento e la piena valorizzazione del Consultorio Familiare

La piena attuazione dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

Il rafforzamento immediato degli organici, in particolare nei servizi di emergenza–urgenza

Un ruolo attivo del Comune di Lamezia Terme, anche attraverso la convocazione di un Consiglio comunale aperto sulla sanità

Calendario della raccolta firme

I banchetti per la raccolta firme si terranno nei seguenti giorni:

Domenica 25 gennaio, dalle 10:30 alle 13:00, sull’isola pedonale di Corso Nicotera

Martedì 27 gennaio, dalle 10:30 alle 12:30, al mercato di Sambiase

Mercoledì 28 gennaio, dalle 10:30 alle 12:30, al mercato di Nicastro

Venerdì 30 gennaio, dalle 10:30 alle 12:30, al mercato di Sant’Eufemia

La raccolta firme proseguirà anche nei giorni successivi.

Firmare significa difendere un diritto fondamentale di tutte e di tutti.

La sanità pubblica è un bene comune: vi aspettiamo numerosi.

Presidio Permanente per la Tutela e il Rilancio della Sanità Lametina Nicola Malerba