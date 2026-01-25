Prenderà il via domenica 25 gennaio la raccolta firme cittadina per la tutela e il rilancio della sanità pubblica nel territorio di Lamezia Terme, promossa dal Presidio Permanente per la Tutela e il Rilancio della Sanità Lametina Nicola Malerba.
L’iniziativa nasce dalla crescente preoccupazione per la grave e persistente crisi della sanità lametina, segnata da carenze di personale, riduzione di reparti e servizi, liste d’attesa eccessive, difficoltà nell’emergenza–urgenza e da un progressivo depotenziamento del consultorio familiare e dell’assistenza domiciliare.
Una situazione che incide pesantemente sulla qualità della vita dei cittadini e che compromette il diritto costituzionale alla salute, colpendo in particolare anziani, persone fragili, malati cronici, donne e famiglie.
La petizione popolare
Attraverso una petizione popolare indirizzata alla Regione Calabria – Commissario ad Acta per la Sanità, all’Azienda Sanitaria Provinciale e al Comune di Lamezia Terme, i cittadini chiedono interventi immediati, concreti e verificabili, accompagnati da tempi certi e da una chiara assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni competenti.
Tra le principali richieste:
- Trasparenza sui fondi destinati alla sanità lametina e sul loro utilizzo
- Un piano operativo pubblico e calendarizzato per il potenziamento dell’ospedale e dei servizi territoriali
- Priorità chiare e un sistema di monitoraggio pubblico degli interventi
- Un intervento urgente sulle liste d’attesa, oggi inaccettabili e spesso causa di mobilità sanitaria forzata
- L’adeguamento e la piena valorizzazione del Consultorio Familiare
- La piena attuazione dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
- Il rafforzamento immediato degli organici, in particolare nei servizi di emergenza–urgenza
- Un ruolo attivo del Comune di Lamezia Terme, anche attraverso la convocazione di un Consiglio comunale aperto sulla sanità
Calendario della raccolta firme
I banchetti per la raccolta firme si terranno nei seguenti giorni:
- Domenica 25 gennaio, dalle 10:30 alle 13:00, sull’isola pedonale di Corso Nicotera
- Martedì 27 gennaio, dalle 10:30 alle 12:30, al mercato di Sambiase
- Mercoledì 28 gennaio, dalle 10:30 alle 12:30, al mercato di Nicastro
- Venerdì 30 gennaio, dalle 10:30 alle 12:30, al mercato di Sant’Eufemia
La raccolta firme proseguirà anche nei giorni successivi.
Firmare significa difendere un diritto fondamentale di tutte e di tutti.
La sanità pubblica è un bene comune: vi aspettiamo numerosi.
Presidio Permanente per la Tutela e il Rilancio della Sanità Lametina Nicola Malerba