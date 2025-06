Nel cuore della città nella storica sala dell’oratorio della Cattedrale di Lamezia Terme si è conclusa con grande successo la fase calabrese del Campionato Interprovinciale a Squadre di Scacchi CIS Calabria 2025, la sala dell’oratorio ha offerto un ambiente perfetto per un torneo di scacchi, creando un’atmosfera di concentrazione e calma ideale per i partecipanti che si sono sfidati sfoderando le proprie astuzie strategiche.

Ufficialmente riconosciuto dalla federazione scacchistica italiana ha rappresentato una tappa cruciale per l’accesso alla serie C nazionale. L’organizzazione impeccabilmente curata dal Circolo Scacchistico Lametino ha garantito la giusta distensione a tutti i partecipanti, facendo emergere l’ottima gestione logistica e tecnica dell’evento.

«In questo momento siamo tra i circoli più numerosi della Calabria – rileva Salvatore Caimi presidente ASD Circolo Scacchistico Lametino che ha sede a Lamezia Terme – questa è un dato positivo ma la cosa bella e che ci sono tanti bambini ed infatti possiamo dire ache abbiamo iscritti di tutte le età, dai sei anni fino ad adulti che superano i 70, la cosa ci fa tantissimo piacere. Il nostro obiettivo, che ci siamo prefissati, è quello di aumentare gli iscritti dando proprio una priorità, una sensibilità, verso i bambini perché ci piacerebbe tantissimo divulgare l’attività scacchistica in partcolare tra i bambini anche al fine di distrarli dai social e incentivare invece le relazioni sociali e fornire l’opportunità di intraprendere rapporti di confronto».

Per comr riporta una nota pervenuta in redazione, si è svolta il 7 e 8 giugno 2025, presso l’oratorio della Cattedrale di Lamezia Terme, la fase calabrese del Campionato Interprovinciale a Squadre di Scacchi (CIS Calabria 2025), manifestazione ufficiale della Federazione Scacchistica Italiana valida per l’accesso alla Serie C nazionale.

Nove le squadre partecipanti, provenienti dai circoli scacchistici calabresi, che si sono affrontate in cinque turni di gioco. A conclusione dell’evento, accedono alla Serie C 2026 le prime tre classificate:

Corigliano-Rossano 3 Ligea Scacchi 1 – ASD Circolo Scacchistico Lametino Jonica Scacchi A-28

Ligea Scacchi 1 ottiene la promozione grazie al secondo posto conquistato a pari punti con Jonica Scacchi A-28, ma con una migliore somma punti individuali. Il team vanta anche due tra le migliori prestazioni individuali, quelle di Giacinto Curcio in seconda scacchiera e Michele Ruperto in quarta.

Buona la prova della seconda formazione del circolo, Ligea Scacchi 2, che ha chiuso in quinta posizione a pari merito con Pushwooders’ 1, nonostante alcune assenze di rilievo.

L’organizzazione è stata curata dall’ASD Circolo Scacchistico Lametino, a cui va riconosciuta un’ottima gestione logistica e tecnica dell’evento. Un sentito ringraziamento va inoltre a Don Giancarlo, parroco della Cattedrale, per aver messo gratuitamente a disposizione i locali dell’oratorio, e a Giovanni Spina, coordinatore regionale della Federazione Scacchistica Italiana, per il supporto istituzionale.

Le squadre partecipanti:

– Corigliano-Rossano 3

– Ligea Scacchi 1

– Jonica Scacchi A-28

– Pushwooders’ 1

– Ligea Scacchi 2

– ASD Catanzarese “Leonardo da Cutro”

– ASD Scacchistica Ezio Sgrò

– Brutium

– Pushwooders’ 2

Classifica a squadre e risultati individuali disponibili su:

https://www.vegaresult.com/orion-trn/www5877/rankplayer.php