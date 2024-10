Sbarca in Calabria dopo uno speciale Regione Sicilia andato in onda in quattro episodi, ed arrivano, sul DTT canale 61 di TravelTV e 5061 del circuito Sky, le puntate del popolare format televisivo “Italia Avventura” diretto da Luigi Simone Veneziano, condotto dall’attrice e intervistatrice cinematografica Mariadea Galiano al fianco dell’attrice Annalisa Giannotta. A dire il vero avevamo già dato notizia attraverso i canali sociali del sito ilReventino.it del programma televisivo, riportando come testimonia la foto a corredo del post con cui avevano diffuso e pubblicato la comunicazione che di seguito riproponiamo.

Come sito ilReventino.it con grandissimo piacere provvediamo a dare notizia della messa in onda del programma televisivo che vede coinvolta la nostra brava Mariadea Galiano e nello stesso tempo ci pregiamo di vantare, nel gruppo di redazione, della collaborazione della competente intervistrice che ha curato per il sito questa estate, in occasione del Magna Graecia Film Festival svolto a Catanzaro, una serie di filmati per la rubrica “Le Interviste della Dea” visibili sul canale YouTube del sito e partecipando alle conferenze stampa realizzando anche un video alla presenza dell’attore Kevin Costner che continua a girare sui canali social facendo registrare diverese decine di miglia di visualizzazioni.

L’apputamento televisivo “Italia Avventura” è prefissato per la serata di sabato 19 ottobre 2024 alle ore 21,30, con la prima puntata girata in Calabria, di questa sesta edizione, in quel di Roccella Ionica.

Le riprese, iniziate nei mesi scorsi, proporranno scenari incantevoli e il racconto di tradizioni, misteri e leggende legate ad ogni territorio con grande attenzione alla cucina italiana: diversi i ristoranti stellati in cui ci porteranno le ragazze “Italia Avventura”, a partire da “La Cascina 1899” e la loro ricetta segreta e cavallo di battaglia i piccanti spaghetti alla “Corte d’Assise”.

Le repliche degli episodi del programma tv, visibili su più di 40 canali a livello mondiale, saranno rese disponibili alla visione alle ore 13,30 il sabato e la domenica, le prime visioni in prima serata.

Restate sintonizzati per scoprirle tutte e per non perdere alcun aggiornamento, seguite i canali social Italia Avventura su Facebook e Italia Avventura su Instagram.