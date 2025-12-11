Martedì 16 dicembre 2025 alle ore 10,00, presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “L. Costanzo” di Decollatura, si terrà l’iniziativa dal titolo “Aree Interne del Reventino e Savuto. Quale futuro?” durante la quale si affronteranno i temi più delicati e scottanti che riguardano questo territorio: lo spopolamento in atto, la ferrovia Cosenza-Catanzaro ancora chiusa, la strada Medio Savuto-Due Mari “che non c’è”, gli ospedali di montagna in pieno depotenziamento, le scuole a cui mancano sempre più gli studenti.

L’iniziativa è stata promossa dal Comitato “23 Dicembre 1961”, dal Comune di Decollatura, dall’IIS “L. Costanzo” di Decollatura, dalla Pro Loco di Decollatura, dal Comitato “Pro Ospedale del Reventino” e dal Comitato “La Strada che non c’è”, e ha il patrocinio della Giunta Regionale della Calabria, del Consiglio Regionale della Calabria, della Provincia di Catanzaro, della Provincia di Cosenza e delle Ferrovie della Calabria – società di servizi e di trasporto pubblico.

Inoltre, è prevista la presenza delle autorità regionali, provinciali, militari, religiose, dei sindaci del Reventino-Savuto e dei dirigenti scolastici.

Gli interventi saranno i seguenti: Maria Francesca Amendola, Dirigente Scolastico Liceo Scientifico “L. Costanzo”; Raffaella Perri, Sindaco Comune di Decollatura; Castrese De Rosa, Prefetto di Catanzaro; Filippo Mancuso, Vicepresidente Giunta Regionale Calabria; Antonio Montuoro, Assessore Regione Calabria; Amedeo Mormile, Presidente Provincia di Catanzaro; Giusy Iemma, Vicesindaco Comune di Catanzaro; Gianmichele Bosco, Presidente Consiglio Comunale di Catanzaro; Raffaele Pane, Sindaco di Scigliano e referente T.P.L. Aree Interne; Francesco Aiello, Direttore del D.E.S.F. dell’Università della Calabria; Aristide Martino Vercillo, Amministratore Unico di Ferrovie della Calabria; Ernesto Ferraro, Direttore Generale di Ferrovie della Calabria; Giuseppe Sacco, Dottore di ricerca UMG; Mons. Tommaso Buccafurni, Vicario Generale della Diocesi di Lamezia Terme; Studentesse e Studenti Liceo Scientifico “L. Costanzo”.

Le conclusioni saranno tratte da Giovanni Petronio, Presidente Comitato 23 Dicembre 1961, e nel corso della manifestazione saranno ricordate le 71 vittime del disastro ferroviario della Fiumarella in occasione del prossimo anniversario: 23.12.1961-23.12.2025.

Sotto, la locandina ufficiale dell’evento: