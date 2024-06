L’estate 2024 inizia per il nostro sito con una collaborazione dai contorni estremamente interessanti e stimolanti. Una delle aziende più importanti del territorio, infatti, ci ha scelti come partner ufficiale della comunicazione e di organizzare insieme a noi de ilReventino.it una serie di eventi tematici.

Si tratta dell’Azienda Agricola Sapori Antichi (A Sarsa d’A Nunna) di Antonio Muraca e, in particolare della sua bellissima struttura ricettiva immersa tra i verdissimi castagneti secolari di Cicala dal nome un po’ western: «Agriturismo Valle dello Sceriffo» in contrada Squadalupo.

Una sinergia tra due realtà che perseguono gli stessi obiettivi, ovvero valorizzare il territorio del Reventino e promuovere le eccellenze che esso produce. Nello specifico, l’ensemble tra Muraca e ilReventino.it si prefigge di realizzare uno/due eventi promozionali e formativi al mese a carattere agroalimentare e turistico.

Una promozione praticamente gratuita per l’azienda che aderirà, tesa a far conoscere la storia, presentare i prodotti, le peculiarità e l’offerta imprenditoriale di chi, di volta in volta, si alternerà nella struttura della famiglia Muraca.

Per coloro che parteciperanno all’evento, ovvero un gruppo di persone selezionato che potrà prendervi parte solo previa prenotazione, pagando il ticket per il pranzo o la cena che verranno servite dall’agriturismo, ci sarà la possibilità di degustare e acquistare i migliori prodotti del territorio e conoscere le realtà aziendali ospiti che si racconteranno a cuore aperto interagendo con il pubblico presente in una sorta di teatro del gusto e in uno scenario davvero suggestivo.

Oltre all’enogastronomia, la sinergia delle due aziende proporrà anche formazione, specialmente inerente il settore agroalimentare, con corsi specifici professionali.

Insomma un’offerta davvero ampia che, si spera, possa dare al nostro territorio e alla Calabria centrale un’opportunità in più di crescita e visibilità, movimentando il mercato e l’economia locale.