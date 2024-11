MARTIRANO – Le alunne e gli alunni frequentanti i plessi dell’Istituto Comprensivo “Don L. Milani” di Martirano sono stati impegnati in un’attività esperienziale nuova, dall’inusuale gusto di coinvolgimento politico, che ha visto protagonisti attori giovanissimi nel ruolo di cittadini affaccendati a redigere liste elettorali in una location insolita.

È questa l’esperienza autentica di cittadinanza attiva vissuta nelle aule scolastiche per eleggere il Sindaco all’interno dell’istituzione. Dall’intuizione della docente funzione strumentale Margherita Marrelli, si dà vita così a un progetto a misura di alunni che costituisce un vero e proprio compito di realtà: l’elezione del Primo Cittadino per dar voce a ragazzi in fascia di età compresa fra 10 e 13 anni, proiettati a entrare, sin da ora, nelle dinamiche della competizione politica attraverso l’utilizzo di strumenti di mediazione e gestione di conflitti.

Entusiasmo e operatività sono gli ingredienti di una straordinaria campagna elettorale attuata in pochi giorni da allievi entrati prontamente nel ruolo di competitor e desiderosi di mettersi in gioco per conseguire il risultato della vittoria. Dall’individuazione dei candidati a Sindaco alla scelta dei consiglieri da inserire nelle singole liste, gli studenti discutono, organizzano comizi dinnanzi a Dirigente, docenti e collaboratori e raccolgono consensi fra i propri simili nelle aule e nei corridoi dei plessi dei cinque comuni diversi afferenti all’Istituto. Una bella modalità per crescere e valutare le proprie inclinazioni e competenze da spendere nel prossimo futuro, ma anche l’opportunità per costruire rapporti interpersonali, misurare le proprie emozioni e assumere scelte da condividere. Singolari le proposte messe in campo per dare contributi di valore alla crescita della comunità scolastica: una raccolta differenziata più capillare, merende a Km zero, maggiori uscite in loco per conoscere realtà produttive e siti monumentali, spazi verdi di cui occuparsi, tornei sportivi e spazi di lettura programmati. Non ultima per importanza, la programmazione di un periodico scolastico e tante altre idee da presentare nel Consiglio Comunale dei cinque municipi in cui gli eletti siederanno perché invitati direttamente dai Sindaci, che hanno officiato il rito di investitura con tanto di fascia tricolore.

Gli amministratori Francesco Bartolotta, Emilio D’Assisi, Ivano Egeo, Gianmarco Cimino e Franco Pucci, durante le cerimonie di proclamazione alla presenza della Giunta scolastica dei ragazzi e del Dirigente scolastico, la prof.ssa Manuela Maletta, nei paesi di Martirano, Conflenti, Motta S. Lucia, San Mango d’Aquino e Martirano Lombardo, apprezzando l’idea progettuale, hanno manifestato il desiderio di coinvolgere consiglieri e sindaci appena eletti nelle scelte politiche giovanili della comunità locale per accrescere il senso di partecipazione in soggetti in crescita. Di grande effetto l’elenco di requisiti e competenze enunciato dai Sindaci per le giovani leve che si accingono a fare esperienza nell’istituzione scuola.

Augurando buon lavoro agli studenti premiati dai loro compagni nella scelta elettorale operata, si confida in una voce autorevole per attuare proposte che contribuiscano a migliorare il benessere all’interno degli edifici scolastici e nelle comunità locali.