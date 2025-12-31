Dopo un attento e atteso intervento di restauro, la Cappella delle Reliquie di San Francesco di Paola ha riaperto le sue porte, restituendo alla comunità e ai pellegrini un luogo di inestimabile valore spirituale e storico. Questo scrigno di fede, considerato il cuore pulsante del luogo sacro più importante della Valle del Savuto, torna oggi a risplendere, segnando un traguardo fondamentale nel percorso di valorizzazione del patrimonio religioso e culturale della Calabria.

​La rinascita di questo spazio non è frutto del caso, ma della ferma volontà dell’onorevole Pierluigi Caputo. Grazie a un impegno diretto e costante, Caputo ha saputo intercettare i fondi necessari attraverso un fondo della Regione Calabria. L’onorevole, che ha fortemente sostenuto l’iniziativa fin dal principio, ha voluto fare di questo restauro un vero e proprio dono per il Savuto, dimostrando come la buona politica possa farsi custode dell’identità e delle radici di un popolo.

​L’intervento non si è limitato a un semplice restauro conservativo, ma è stato un atto di profondo rispetto verso la memoria collettiva. Le operazioni di recupero hanno permesso di salvaguardare la bellezza architettonica della Cappella, garantendo al contempo una fruizione più sicura e suggestiva per i fedeli che giungono in questo luogo in cerca di conforto e preghiera. Lo spazio che custodisce le testimonianze tangibili della vita del Santo Patrono torna così a vibrare di una nuova luce, offrendo un’atmosfera di pace e silenzio dove la storia del “Poverello di Paola” si intreccia con la devozione quotidiana.



ADVERTISEMENT

​L’onorevole Caputo ha espresso grande soddisfazione per la conclusione dei lavori, definendo la riapertura come il compimento di una promessa solenne fatta al territorio. Grazie a questa sinergia istituzionale, la Cappella delle Reliquie è stata sottratta all’usura del tempo, assicurando che le future generazioni possano continuare a visitare e onorare i luoghi in cui San Francesco ha lasciato un’impronta indelebile. Oggi, il Santuario di Paterno Calabro si presenta agli occhi dei visitatori nella sua veste migliore, simbolo di una Calabria che sa tutelare e far risplendere i suoi tesori più cari.