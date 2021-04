Il Comune di Marcellinara è rientrato nella prima selezione del progetto “Salvaguardia, valorizzazione e miglioramento sismico dei centri storici”, un’iniziativa promossa da AnciComunicare e legata alle opportunità del Sisma Bonus. Per presentare l’iniziativa – come riferisce una nota pervenuta in redazione – è prevista una diretta, per la giornata di giovedì 22 aprile 2021, sulla pagina Facebook del Comune dell’Istmo.

Il progetto, patrocinato da Anci, vede, infatti, la collaborazione della Società M3S, dell’Università degli Studi di Roma 3 (Dipartimento di Ingegneria) e dell’Università dell’Aquila (Facoltà di Ingegneria). La Società M3S si occuperà di attuare un piano di diagnostica, miglioramento sismico e monitoraggio delle abitazioni.

Per presentare il progetto, giovedì 22 aprile, alle ore 18.00, in diretta Facebook sulla pagina ufficiale del Comune di Marcellinara, si terrà l’iniziativa online a cui interverranno: Vittorio Scerbo, Sindaco di Marcellinara, Franco Candia, Presidente ff di Anci Calabria, Giovanni Greco, Sindaco di Castrolibero e Presidente della Commissione Urbanistica di Anci Calabria, Angelo Cacciotti, Direttore generale della Società M3S, Andrea De Rossi, ingegnere strutturista specializzato in diagnostica della Società M3S.

Il progetto prevede la possibilità per i cittadini che aderiscono all’iniziativa di effettuare interventi di miglioramento sismico sulla propria abitazione beneficiando del Bonus 110%. L’intervento si sviluppa in quattro fasi: diagnostica delle strutture per rilevare eventuali criticità strutturali o punti deboli; progettazione di interventi antisismici con tecnologie altamente innovative; rifacimento parziale o totale del solaio di copertura e/o di quelli intermedi laddove necessario; monitoraggio in continuo della struttura attraverso l’installazione di sensori multifunzione.