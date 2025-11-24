Da Santo Stefano di Rogliano,presso la sala di Azienda Calabria Verde, è partito il primo degli incontri dell’iniziativa “Il Cammino della Responsabilità”, promossa dalla CISL Nazionale e rilanciata sul territorio dall’UST CISL Cosenza per valorizzare l’intenso lavoro svolto dall’organizzazione e ribadire l’importanza del confronto e del dialogo sociale. L’appuntamento – come riporta una nota pervenuta in redazione – ha avuto l’avvio alle ore 16,00 nella giornata odierna di lunedì 24 novembre 2025.

Qui a Cosenza, una provincia con 150 comuni, abbiamo organizzato — oltre alle numerose assemblee sindacali già svolte e in programma — un calendario di quattro incontri con l’obiettivo di rafforzare la cultura della corresponsabilità e della necessità di fare rete.

Gli incontri assembleari si terranno nelle aree del Savuto, del Tirreno, del Pollino e della Sibaritide, costituendo un vero e proprio cammino della responsabilità che precede l’iniziativa nazionale del 13 dicembre a Roma, in piazza Santi Apostoli, dove la UST CISL Cosenza garantirà ampia partecipazione.

Un percorso pensato per affrontare temi centrali per il mondo del lavoro, la contrattazione e il ruolo del sindacato nel contesto socio-economico attuale.

Le assemblee territoriali sono in programma oggi e il 28 novembre, il 2 e 4 dicembre, con la partecipazione dei dirigenti sindacali della UST CISL Cosenza e dei Responsabili dei Servizi CISL. Lavoratrici e lavoratori, giovani, pensionati e immigrati avranno l’opportunità di condividere il lavoro svolto nelle ultime settimane, approfondire temi previdenziali e fiscali, analizzare gli obiettivi raggiunti e quelli da perseguire nella prossima manovra economica 2026, oltre a discutere sfide e opportunità per il territorio, valorizzando buone pratiche sindacali e dialogo sociale.

Il senso di questo percorso è in linea con quanto affermato dalla Segretaria Generale CISL, Daniela Fumarola, che ha ricordato come equità sociale e crescita siano inseparabili e debbano guidare la costruzione di un patto tra soggetti responsabili. Le transizioni in atto, ha sottolineato, richiedono soluzioni condivise e unità, non rivendicazioni isolate. È proprio questo spirito, fatto di corresponsabilità e unità, che guida il lavoro della CISL sul territorio cosentino e che ispira la costruzione degli incontri programmati.

L’UST CISL Cosenza invita tutte le comunità della provincia a partecipare a questo importante percorso sindacale, finalizzato a sostenere un Patto Sociale e una manovra finanziaria 2026 più equa, inclusiva e orientata al lavoro di qualità, alla partecipazione e alla coesione sociale.