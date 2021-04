Falerna – “Vorremmo sensibilizzare tutti sull’importanza del settore wedding: nel nostro paese i matrimoni italiani e quelli esteri celebrati in Italia, producono un fatturato di oltre 10 miliardi di € di cui il 38% arriva dal sud Italia. Questo dato economico fa anche capire quanti lavoratori sono coinvolti nel settore”.

E’ quanto rileva, come contenuto in una nota pervenuta in redazione, l’imprenditrice Carmela Venuta che gestisce una splendida struttura e luogo suggestivo in cui vengono ospitati eventi e matrimoni a Falerna sulla costa tirrenica, in provincia di Catanzaro, nell’area centrale della Calabria.

“Siamo imprenditori del mondo del wedding che nell’ultimo anno abbiamo potuto esercitare, solo a singhiozzo, il nostro diritto al lavoro”, è di fatto l’appello di attenzione sull’intero settore che lancia l’imprenditrice che nel concludere la breve nota aggiunge quanto segue.

“È innegabile che la salute è il bene primario, che tutti noi intendiamo preservare, proprio per questo motivo, chiediamo al governo centrale, un protocollo di regole rigide e chiare che ci permettano di riprendere la nostra attività nel pieno rispetto delle regole di prevenzione del covid”.