Catanzaro – “GRAECALIS – Il vento della Parola antica” è la rassegna teatrale che restituisce voce al mito e alla poesia torna a Catanzaro, per la sua XII edizione. Si rinnova l’attesissimo appuntamento con il programma estivo promosso dall’Associazione GRAECALIS, che da dodici edizioni porta in scena il teatro classico, la poesia e la musica come strumenti vivi di riflessione, dialogo e cittadinanza culturale. E’ quanto rileva una nota pervenuta in redazione.

Cinque serate a ingresso gratuito, ospitate nella cornice storica del Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro con il Patrocinio del Comune di Catanzaro e con il fattivo sostegno dell’Assessorato alla Cultura e dell’Assessorato al Turismo, per un progetto che si conferma tra le esperienze culturali più coerenti, raffinate e radicate nel panorama teatrale calabrese.

UN’IDEA, UN MOTORE INTELLETTUALE

Alla guida della rassegna c’è il professor Luigi La Rosa, docente, scrittore e studioso del mondo classico. Ideatore della rassegna e curatore dei testi, La Rosa è il motore teorico e creativo di GRAECALIS: il suo lavoro fonde fedeltà al pensiero antico e visione culturale contemporanea, restituendo ai testi classici il loro valore etico e la loro bellezza poetica con una lingua viva, accessibile e rigorosa.

Le sue drammaturgie rappresentano una forma originale di divulgazione culturale, che permette anche a un pubblico non specialistico di confrontarsi con il pensiero tragico, la parola mitica e la poesia civile della classicità, senza mai rinunciare alla complessità del contenuto o alla qualità letteraria.

GRAECALIS: UN’ASSOCIAZIONE, UN PROGETTO CULTURALE VIVO

L’Associazione GRAECALIS APS, fondata nel 2023 da una compagine affiatata derivante dal precedente “Teatro di Calabria”, è molto più di un gruppo teatrale: è un progetto culturale strutturato e partecipato, che opera nel territorio con la convinzione che la cultura classica sia una necessità contemporanea.

Attraverso la produzione teatrale, l’attività di formazione, le collaborazioni con enti, musei e scuole, GRAECALIS promuove un’idea di arte come strumento di libertà, consapevolezza e accessibilità, capace di restituire al pubblico non solo la bellezza dei testi antichi, ma anche la loro forza etica e politica.

“Crediamo che il teatro classico non sia un’eredità da custodire, ma un linguaggio da riattivare.

Per noi, la classicità non è repertorio, ma coscienza. È ciò che ancora ci parla, ci mette in crisi, ci chiede responsabilità.

Ogni nostro lavoro è un atto civile, un gesto artistico e insieme un’offerta culturale alla comunità.”

Luigi La Rosa, presidente e curatore letterario

“Graecalis è un laboratorio permanente di visione, artigianato e pensiero.

Siamo una compagnia, ma soprattutto siamo una comunità che condivide ideali di bellezza, rigore e libertà artistica.

Portiamo in scena ciò che ci riguarda profondamente: la fragilità, la ricerca, la parola.

Crediamo nella possibilità di toccare il pubblico con onestà e qualità.”

Salvatore Venuto, direttore artistico

La compagine artistica di GRAECALIS, costruita su un gruppo stabile e coeso di interpreti e autori, lavora da anni alla creazione di spettacoli originali, drammaturgicamente sofisticati ma sempre accessibili, con un’attenzione costante alla qualità dei testi, all’impatto visivo e alla profondità delle scelte poetiche.

UNA SCELTA CHIARA: L’ACCESSO GRATUITO

Tutti gli eventi della rassegna sono a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria. Non si tratta di una scelta occasionale o promozionale, ma di un indirizzo culturale preciso: rendere la fruizione dell’arte teatrale accessibile a ogni fascia di pubblico, riaffermando la dimensione pubblica, inclusiva e democratica della cultura, secondo gli antichi principi filosofici della cultura greca, che ritenevano la partecipazione alle tragedie una occasione di crescita civile e di formazione politica e intellettuale del cittadino.

IL PROGRAMMA 2025

10 luglio – ANTEPRIMA GRAECALIS

Evento di apertura con presentazione ufficiale del cartellone, interventi degli artisti e riflessioni sulla linea culturale dell’associazione. La serata sarà accompagnata da letture sceniche e momenti performativi imperniati sul tema che verrà portato avanti fino al 2026 “Dalla luce all’abisso”.

28 luglio – CASTA DIVA. La vita di Maria, il mito della Callas

Testo originale e produzione GRAECALIS. Spettacolo teatrale e musicale sulla figura di Maria Callas, in cui si alterneranno in scena la figura interpretativa di Mariarita Albanese e la voce lirica del soprano Barbara Luccini. Il doppio volto della “Divina” – donna e artista – si traduce in una costruzione scenica suggestiva, profonda ed emozionante.

29 luglio – GALÀ DI MUSICA LIRICA

Una serata interamente musicale, con la partecipazione straordinaria del soprano Barbara Luccini, interprete di alcune delle più celebri arie del repertorio lirico italiano ed europeo. Un viaggio sonoro attraverso la bellezza della vocalità classica.

11 agosto – IL SOGNO DELUSO. America: speranze perdute e consapevolezze

Spettacolo poetico e musicale che esplora l’immagine dell’America attraverso lo sguardo dei poeti e dei cantautori italiani. In scena, la voce e la presenza musicale di Paolo Formoso, interprete e autore delle sezioni cantate. Il testo riflette sulle utopie, le contraddizioni e le disillusioni di un immaginario collettivo, tra desiderio e consapevolezza.26 agosto – IL CUORE STRAZIATO. Omaggio a Giuseppe Ungaretti

Testo a cura di Luigi La Rosa, produzione originale GRAECALIS. Uno spettacolo interamente dedicato alla poesia di Giuseppe Ungaretti, rappresentato in modo magistrale da Salvatore Venuto, in una costruzione scenica dal lirismo intenso e profondo. Il percorso attraversa i grandi temi dell’opera ungarettiana: la guerra, il dolore, la pietà, il silenzio, la tensione verso la salvezza. Una serata di altissimo impatto emotivo e letterario.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Tutti gli eventi si terranno presso il Complesso Monumentale San Giovanni – Catanzaro

Inizio spettacoli ore 21:00 | Apertura porte ore 20:00

Ingresso gratuito – Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al numero 329.3990894

www.graecalis.org | Facebook e Instagram: @associazionegraecalis

ufficiostampa@graecalis.org – segreteria@graecalis.org

CHI SIAMO

La Compagnia GRAECALIS è composta da:

Salvatore Venuto, Mariarita Albanese, Paolo Formoso, Marta Parise, Antonio Parisi, Arianna Riccelli.

Fanno parte del Comitato Direttivo dell’Associazione:

Anna Melania Corrado (Presidente onorario), Luigi La Rosa (Presidente), Mariarita Albanese (Vicepresidente), Marta Parise (Segretaria), Salvatore Venuto (Direttore artistico) Giovanni E. Audino (Consigliere), Giuseppe Costa (Consigliere), Paolo Formoso (Consigliere).

Staff organizzativo:

Stefania Civico, Mario Giuseppe Perri, Giulia Pucci Rocca, Concetta Procopio, Davide Lamanna.