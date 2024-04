Una vita dedicata alla cura delle persone e del loro sorriso. Una famiglia di odontoiatri di Lauria che, da anni, operano in questo campo.

Questo il back ground degli Studi Dentistici Civale e, in particolare, di Davide Civale (nella foto in evidenza col suo staff a Tiriolo), giovane dentista di ultima generazione, con particolare predilezione per la chirurgia e per la protesi, che da pochi mesi ha aperto con successo, un altro studio a Tiriolo, nel catanzarese.

La sua storia, come si diceva, è da sempre legata al mondo della cura dentale. Dopo essersi laureato a Catanzaro eredita gli studi del papà a Lauria e Rotonda. Sei anni fa anche a Catanzaro apre uno studio Civale, che si aggiunge ai due già presenti in Basilicata.

La storia del neonato studio di Tiriolo è molto particolare. Tanti pazienti della sede di Catanzaro, che possiamo definire veri e propri sostenitori del dott. Civale, sono confluiti, fin da subito, dalla vicina Tiriolo.

Il feeling tra medico e paziente si è creato subito e sono stati gli stessi pazienti del comune più antico del Reventino, a insistere perché il giovane dentista aprisse una sede anche nella terra dei Feaci.

Detto fatto. Da un paio di mesi è aperto anche a Tiriolo lo studio Civale che opera a 360° nel campo dell’odontoiatria.

“Mi ha fatto molto piacere aprire qui – rivela il dott. Civale – vista l’insistenza e l’affetto dei miei pazienti. Volevamo implementare l’attività ed eccoci in questo bellissimo centro del catanzarese circondato da splendidi uliveti”.

Civale, lo ricordiamo fa consulenze anche a Sala Consilina e Napoli, mentre nel suo studio si avvale di una ottima professionista, la dottoressa Marianna Laurito, specialista in ortodonzia di Roma.

“A Lauria ci sono i miei due fratelli che sono uno igienista dentale e l’altro odontotecnico oltre al dott. Antonio Decola che fornisce la sua consulenza sotto il profilo dell’igiene dentale. Qui su Catanzaro e Tiriolo, invece, ci avvaliamo della validissima e rinomata dottoressa Laurito. Siamo, come accennato, in grado di offrire prestazioni mediche complete sotto tutti gli aspetti”.

Lo studio medico dentistico Civale, dunque, si può considerare a tutti gli effetti, un’eccellenza del Reventino per dare la possibilità a tutti di vivere meglio e soprattutto, sorridere meglio.