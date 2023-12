Un importante traguardo, una risultato conquistato con sacrificio e dedizione, un successo nello sport della boxe di una ragazza di Decollatura che premia l’impegno profuso negli anni da Giulia Chiodo e che costituisce anche un esempio anche per molti giovani, dimostrando come si possano raggiungere grandi obiettivi, ma nel contempo assegna visibilità a tutto il comprensorio del Reventino e alla Calabria.

L’ultimo successo è stato conquistato ai Campionati Italiani Assoluti di Pugilato 2023, FPI, svoltisi a Chianciano Terme, in Toscana, dal 9 al 15 dicembre 2023, l’appuntamento più importante d’Italia riguardante la boxe, vi accedono solo i migliori 8 pugili in Italia per categoria, ed entrarci è molto difficile, molto alto il livello tecnico tattico.

Una giovane atleta calabrese, Giulia Chiodo, guidata dal suo maestro Vincenzo Russo, della palestra KRAK Team di Decollatura conquista un nuovo risultato positivo, si tratta del suo 40esimo match nel pugilato (già pluri campionessa di kickboxing) sale sul podio iridato portando in Calabria una importante medaglia di Bronzo, bissando il Bronzo ottenuto sempre agli Italiani Assoluti di Pugilato nel 2022, in un match molto bello e pulito in semifinale sfiorando per un soffio la finale, soddisfazione per la Calabria.

Non nasconde la soddisfazione il maestro Vincenzo Russo che riguardo l’ultima affermazione conquistata dalla giovane atleta rileva: «Giulia Chiodo rappresenta la ragazza del Sud, tenace, di grande cuore e con attributi da vendere, seria ed educata non scende mai a compromessi. Il volto bello della nostra Calabria, un esempio per i giovani».