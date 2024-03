L’attesa è finita: ora tocca ai Leoni. E’ arrivato il fatidico giorno d’inizio della fase due del torneo di calcio a 5 in cui è impegnata l’Under 10 della Giovanile Bianchi.

La compagine dei giovanissimi e ruggenti calciatori, allenati ottimamente da mister Pietro Antonio Mazza, iniziano, infatti, domani, 7 marzo, la loro avventura nel Girone Gold, riservato ai vincitori e alle squadre meglio classificate nei campionati zonali di Cosenza.

La società guidata dal presidente, Orlando Fazio, esordirà alle 17:30 contro il Cerisano squadra già affrontata nella regular season e battuta sia in casa (4-2), che in trasferta (0-3). Compagine quella cerisanese che aveva battuto i pari età della Giovanile nella finale Silver US Acli lo scorso anno 10-8 e che ha nel suo “bomberino”, Mario Sicilia (17 reti all’attivo), l’avversario più pericoloso.

Siamo certi che mister Mazza saprà, come è successo del resto durante tutto il torneo terminato con 10 vittorie su 10 incontri disputati, prendere le giuste contromisure.

Ricordiamo che nel Girone Gold la Giovanile disputerà tutte le gare, tranne una, in casa. Un vantaggio considerevole che potrebbe proiettare i piccoli leoni verso la fase nazionale.

Per ora non ci resta che fare un grosso in bocca al lupo al vicecapocannoniere del campionato, Giuseppe Mancuso e compagni, affinché continuino a segnare valanghe di gol e portino in alto il vessillo biancazzurro.