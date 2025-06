Allarga i propri orizzonti il sito ilReventino.it e lo fa con l’ennesima iniziativa che punta sulla collaborazione con realtà che ne condividono l’idea e i principi di fondo, ovvero segnalare e far conoscere quel che di bello e di buono insiste sui territori.

È su queste basi che nasce il gemellaggio con “PersonalFocus.it” un portale che ha visto la luce da pochi mesi, ma che è stato pensato dopo lunghe attente riflessioni sul settore della comunicazione.

Personal Focus, come ilReventino, sposa in pieno la promozione e la valorizzazione di ciò che rappresenta il meglio della cultura, della storia e dei territori italiani, con un focus (appunto) particolare sulla Calabria e, nello specifico, sul Reventino, puntando molto sul settore agroalimentare, promuovendo prodotti autentici che raccontano la storia e la qualità di città, paesi e zone d’eccellenza, esaltandone i valori di qualità, sostenibilità e innovazione.

In bocca al lupo a Personal Focus che, come tutte le altre realtà sorelle de ilReventino.it, cureremo e cercheremo, per quanto sia possibile, di far crescere e sviluppare.