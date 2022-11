Due appuntamenti di interesse imprenditoriale organizzati dal Gal Savuto Tirreno e Serre Cosentine si svolgeranno martedì 15 novembre e mercoledì 16 a Dipignano e Aiello Calabro.

La prima iniziativa è prevista per le ore 9:00 presso l’Agriturismo Ferrari in contrada Ferrari a Dipignano e concenrne in un’attività dimostrativa divulgativa per la filiera “Allevamento suino nero” nell’ambito della misura 1.2.1 del Psr Calabria 2014-2020.

L’incontro è organizzato dalla struttura tecnica del Gal STS con la collaborazione del dott. Santo Carpino di ARA Calabria.

Il 16 novembre a partire dalle ore 9:30 presso il Teatro Comunale di Aiello Calabro, invece, avrà luogo un forum tematico con i comuni inerente la fase 1 – Diagnosi del territorio – della misura 7.6 del Gal STS per la tutela ambientale e conservazione della biodiversità.